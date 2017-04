Degusta "in Langa"

Tra le province di Cuneo ed Asti si estende una regione storica entrata dal 2014 nella lista dell'UNESCO dei beni del Patrimonio dell'Umanità: LE LANGHE (in piemontese LANGA). Tra le sue colline, tra gli altri, nasce e si diffonde il Re indiscusso dei vitigni italiani, il nebbiolo. Questo vitigno dà vita ai grandi nomi della cultura vinicola italiana come il Barolo e il Barbaresco, apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo. Questa volta MADE in ROME ci porta al nord e insieme degusteremo alcuni dei vini dell'azienda Batasiolo Vini con l'immancabile abbinamento di piatti della tradizione piemontese. I vini in degustazione: 1) LANGHE D.O.C. CHARDONNAY SERBATO 2) LANGHE D.O.C. SUNSÌ 3) LANGHE D.O.C. NEBBIOLO La chef preparerà per noi: Pan di zucca con tomino Agnolotti ricotta e spinaci con burro e parmigiano Brasato di manzo al nebbiolo QUANDO&DOVE Giovedì 20 aprile h19:30 appuntamento al satiSfaCtion Wine Pub in Via Carlo Arturo Jemolo 153, Roma. N.B. La degustazione inizierà al termine delle procedure di accoglienza. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE DEGUSTAZIONE SOLO € 15,00 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Entro giovedì 20 aprile invia un sms/whatsapp al 339.1221247 oppure una mail a wine@madeinrome.eu, indicando nome, cognome, recapito telefonico ed eventuali accompagnatori. Specifica sempre se sei iscritto all'Associazione e se hai già rinnovato la tua tessera per il 2017. La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. La sola partecipazione su facebook, seppur gradita, non potrà essere considerata come prenotazione. NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE. Per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci oppure chiedere di associarsi, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato sul sito www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come fare? Al primo appuntamento basterà completare la procedura d'iscrizione: sottoscrivere il trattamento dei tuoi dati personali e corrispondere una piccola quota sociale annuale (al netto di eventuali promozioni). Ti sarà consegnata una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrai partecipare a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostro socio non è in alcun modo vincolante: sarai aggiornato sul programma delle attività e potrai parteciparvi, qualora interessato, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate esclusivamente ai nostri soci. La quota sociale annuale è prevista per legge dalle normative che disciplinano le associazioni (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). La quota sociale versata ogni anno dai soci è il principale strumento di sostentamento per un'associazione culturale: questa serve a coprire le spese amministrative e di gestione, e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal Direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.