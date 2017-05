Degusta "in Friuli"

Prosegue il viaggio enogastronomico con MADE in ROME! Questo mese tappa in #Friuli, terra di grandi tradizioni dove la cucina dell'area padana si contamina con quella mitteleuropea. Questi luoghi danno vita a grandissimi vini bianchi di ottima qualità, vini rossi autoctoni e altri dal sapore internazionale. Ci sarà la possibilità di assaggiare i vini di una delle aziende più importanti del territorio udinese: La Viarte.

I vini in degustazione: 1) Ribolla Gialla D.O.C. Friuli Colli Orientali 2) Friulano D.O.C. Friuli Colli Orientali 3) Refosco dal peduncolo rosso D.O.C. Friuli Colli Orientali

La chef del satiSfaCtion Wine Pub preparerà: Frico friulano Risotto all'ortica Goulasch

QUANDO&DOVE Giovedì 25 maggio h19:30 appuntamento al satiSfaCtion Wine Pub in Via Carlo Arturo Jemolo 153, Roma.

N.B. La degustazione inizierà al termine delle procedure di accoglienza. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE DEGUSTAZIONE SOLO € 16,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Entro giovedì 25 maggio invia un sms/whatsapp al 339.1221247 oppure una mail a wine@madeinrome.eu, indicando nome, cognome, recapito telefonico ed eventuali accompagnatori.

La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. La sola partecipazione su facebook, seppur gradita, non potrà essere considerata come prenotazione.

