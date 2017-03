Degusta "in Abruzzo"

Abruzzo, terra di tradizioni ma anche di sperimentazione ed innovazione. Le sue montagne e le sue colline offrono terreni perfetti per la coltivazione di vitigni autoctoni di straordinaria levatura come il montepulciano, il pecorino, il trebbiano. Qui, da più di centoventi anni, l'azienda IlluminatiVini sperimenta, si impegna con successo al raggiungimento dell'eccellenza dei suoi vini. Con MADE in ROME andremo alla scoperta di questa parte d'Italia così vicino a Roma ma forse ancora poco conosciuta per ciò che può offrire: degusteremo 3 vini della azienda ILLUMINATI accompagnati da piatti della tradizione abruzzese, preparati magistralmente dalla Chef del satiSfaCtion Wine Pub. I vini in degustazione: 1) V.Q.P.R.D. Controguerra D.O.C. Pecorino 2) V.Q.P.R.D. Montepulciano d'Abruzzo Doc Ilico 3) V.Q.P.R.D. Montepulciano d'Abruzzo Doc Riparosso La chef preparerà per noi: antipasto con ricotta di pecora, pecorino abruzzese e bruschetta con ventricella maltagliati con ragù di agnello Arrosticini abruzzesi QUANDO&DOVE Giovedì 16 marzo h19:30 appuntamento al satiSfaCtion Wine Pub in Via Carlo Arturo Jemolo 153, Roma. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE DEGUSTAZIONE € 15,00 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro mercoledì 15 marzo, fino ad esaurimento posti, invia un sms/whatsapp al 339.1221247 (Alessandro) oppure una mail a wine@madeinrome.eu indicando nome, cognome ed eventuali accompagnatori. La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. La sola partecipazione su facebook, seppur gradita, non potrà essere considerata come prenotazione. NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE Per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci oppure associarsi, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato sul sito www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come fare? Al primo appuntamento basterà compilare il modulo d'iscrizione (scaricabile anche dal nostro sito www.madeinrome.eu), autorizzando al trattamento dei dati personali. Vi sarà consegnata una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrete partecipare a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostri soci non è in alcun modo vincolante: potrete essere aggiornati sul programma delle attività, potrete partecipare attivamente alla vita dell'Associazione (proponendo anche eventi, attività, visite etc.), potrete semplicemente partecipare alle attività che vi interessano, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate esclusivamente ai nostri soci. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.madeinrome.eu oppure contattaci al 388.9273896.