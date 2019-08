"Deep Purple Rain Man On Fire Foxtrot" al Teatro Tor Bella Monaca

Un lavoro che approfondisce un aspetto della relazione corpo-tempo: il concetto di durata. Spettacolo vincitore del bando “Festival di Teatro musica e danza”



venerdì 13 e sabato 14 settembre ore 21

domenica 15 settembre ore 18

di e con Giovanna Rovedo

elaborazione sonora AnzwArt

Compagnia Atacama



Uno spettacolo che, grazie a suggestioni legate al mondo animale e vegetale, oltre a quello umano, cerca di studiare il movimento, tra codifica e purezza, legato al perdurare delle cose che scorrono. Un lavoro che approfondisce un aspetto della relazione corpo-tempo, il concetto di durata. La ricerca considera la durata in due modi: è la forma che assume il fluire dei nostri stati di coscienza, intimamente sentita e senza sovrastrutture; ma è anche considerata astrattamente come una successione di istanti identici e comunemente codificati.



Con il contributo di MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -Dipartimento Dello Spettacolo. Progetto ospitato in residenza presso La Scatola dell’Arte – Roma, The Space: Bkollectiv/Abel Navarro – Berlino, La Stalla – Fanna (Pn) e selezionato per Focus – Form Art 2016/2017.



TBM DANZA

Festival Internazionale Danza Contemporanea

Vincitore del bando “Festival di Teatro musica e danza”



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it