"Deep Breath" in concerto

Appena felicemente varato, "Deep Breath" approda a "il Cantiere", fucina della cultura off nel cuore di Trastevere, facendo già prevedere un appuntamento fuori dal comune. "Deep Breath" nasce dall'esigenza di proporre una musica senza vincoli di genere che, traendo spunto dai rispettivi background dei musicisti coinvolti, ha l'intento di inoltrarsi verso territori meno battuti in una performance profonda e ispirata a valori spirituali. La musica in particolare, muovendosi in bilico tra l'ethno-world, l'ambient-jazz, la minimale e la contemporanea, ne risulta una peculiare e suggestiva commistione che sa coniugare in un variegato suono meticciato i diversi accenti di cui si nutre. I testi sono tratti perlopiù dalla tradizione mistica del sufismo, senza tralasciare anche altre tradizioni di diversa derivazione, e vengono di volta in volta re-interpretati a seconda del momento e dell'ambientazione. L'ensemble è costituito da Farzaneh Joorabchi (mirabile cantante iraniana e suonatrice anche di setar, con carriera internazionale nella musica ethno-world), Andrea Ceccomori (poliedrico flautista classico-contemporaneo di fama internazionale) e Theo Allegretti (singolare pianista, improvvisatore e compositore di ambient-jazz)