Deejay Time al Valmontone Outlet Summer Festival

Venerdì 5 luglio è tempo di musica anni '90 a Valmontone Outlet, perché, nell'ambito del "Valmontone Outlet Summer Festival 2019", andrà in scena il Deejay Time on tour 2019.

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso sono pronti per far scatenare la passione per la musica dance anni '90 di tutti i parecipanti. Dopo il grande successo, tutti i sold out, e l’enorme seguito sui social, la passione anni ’90 del Deejay Time si conferma anche per il 2019!

Biglietti in vendita su: On-line su https://www.ticketone.it/ da martedì 14 maggio alle ore 1. Info Point del Village e nei punti vendita fisici #Ticketone a partire da lunedì 21 maggio alle ore 11.

Posto unico in piedi: 10€ + diritti di prevendita.