DeCore: Nadia Natali in concerto

La cantante e attrice Nadia Natali, dopo l’anteprima di ottobre all’Auditorium Parco della Musica, porterà di nuovo in scena il suo intenso e vigoroso “DeCore” LUNEDÌ 19 MARZO 2018, ORE 21:00 al TEATRO DE’ SERVI a Roma.



Uno spettacolo elegante, concepito in chiave di racconto-percorso tra classici della canzone popolare romana e prosa. In scena con la protagonista Nadia Natali, due musicisti d’indiscusso valore: Massimo Aureli (chitarra) e Vincenzo Barbalarga (fisarmonica).



I motori dello spettacolo “DeCore” sono la passione e le emozioni, magistralmente portate in scena dall’inconfondibile voce e dalla verve di Nadia Natali, ben nota al pubblico per la qualità e la coerenza delle sue proposte artistiche incentrate sul tema della romanità raffinata, ben lontana da stereotipi e luoghi comuni da cartolina.



Per approfondimenti: DeCore trailer https://www.youtube.com/watch?v=Z-TreGh531Q



Per info e prenotazioni:

Teatro de’ Servi: Via del Mortaro, 22 (Roma, traversa di Via del Tritone)

Tel. botteghino 06 6795130 • www.teatroservi.it

Biglietto intero euro 18; biglietto ridotto per CRAL euro 14.