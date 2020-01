Debutto con tutto il mio rumore, Something about Elis Regina

I venti anni blu, i vestiti colorati e i capelli lunghi, il desiderio di fuga dal paese di nascita, i nostri padri, la dittatura di una famiglia e di un’intera nazione, la regola del silenzio che ha il suono della paura, questo vasto universo di emozioni prende corpo nelle canzoni interpretate da Elis Regina, dove la narrazione di una crescita personale e artistica va di pari passo con la storia di un paese sotto regime militare.



Si può istituire una dittatura musicale arginando le onde sonore provenienti da altre nazioni? La Libertà personale e le regole sociali, il desiderio di fuga e la paura di non avere più confini, possono coesistere? Con Tutto il Mio Rumore si apre a queste domande, raccontando attraverso parabole poetiche e surreali l’amore per la musica e per la libertà. L’amara ironia dei temi, che l’intreccio di parole e canzoni tratta in dieci quadri, pone l’attenzione sulle tematiche della censura, della famiglia, perfino sulla repressione del desiderio di indossare un vestito colorato, e ancora, sulla grande città, sul concetto di cambiamento e di confini.



Le canzoni di Elis Regina incontrano la vita dell’attrice in un parallelismo musicale vivace e spiazzante, raccontando la storia di una star mondiale della musica brasiliana che può diventare, attraverso la traccia di una storia alternativa e più universale, quella di ciascuno di noi.



Con Tutto il Mio Rumore |

14 e 15 febbraio | ore 20.00 |

Altrove Teatro Studio |

€17 intero | €12 ridotto



Prenotazione biglietti

biglietteria

ipensieridellaltrove@gmail.com

+39 351 87 00 413