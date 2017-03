Deborah De Luca: serata house al Room 26

Questa settimana appuntamento giovedì 23 marzo: Serata house a Roma. La bella e brava dj Deborah De Luca salirà in consolle del club romano affiancata dai resident Paolo Pompei e Flavio Rago. Lo start è previsto per le 23.30 con ingresso ridotto in lista o privè bordo consolle per assistere al meglio alla performance. Info lista e privè al numero 3404987255