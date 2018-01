Dear Max: Jazz 4tet Conti Figliola Florio Sciommeri

Nuovo appuntamento con le sessions jazz a Scup.

Si tratta di una dedica, più che un tributo, alla genialità di Massimo Urbani, sassofonista e indimenticabile interprete del jazz in Italia.

Scomparso il 24 giugno del 1993, Massimo Urbani ha lasciato in eredità la sua passione per la musica, ed è rimasto fonte di ispirazione per tanti colleghi e musicisti per la sua sensibilità e capacità interpretativa al sax.

In questo ciclo di appuntamenti che si avvalgono della collaborazione con Gianluca Figliola, abbiamo pensato avesse senso, per l'approccio che seguiamo, riferirsi a Massimo e dedicargli questa session.



h 22 - Jazz 4tet



Carlo Conti - sax

Gianluca Figliola - chitarra

Vincenzo Florio - contrabbasso

Armando Sciommeri - batteria



Special guest: Tony Formichella (sax tenore)





Dalle h 20 si può cenare all' Hostaria Agli Scuppiatti.

Contributo all'ingresso up to you, consigliato 5 euro