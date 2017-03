De profundis al Teatro di Villa Torlonia

Il prossimo 19 marzo alle ore 18.00 andrà in scena al Teatro di Villa Torlonia di Roma, "DE PROFUNDIS", un reading scenico ispirato alla celebre lettera che, nel 1897, Oscar Wilde scrisse a Lord Alfred Douglas. Il testo della lettera è stato adattato da Tomaso De Santis, che ne sarà anche interprete. Al progetto ha collaborato anche l'attore Luca Mordenti, prestando la sua voce per l'interpretazione dell'avvocato Carson. Un'unica serata, un appuntamento che celebra la vita, i sentimenti e il genio di uno dei più influenti artisti del XIX secolo: dopo aver affrontato due processi, uno come parte lesa e uno come imputato, Oscar Wilde viene condannato a due anni di lavori forzati nelle spietate carceri inglesi. Il più alto rappresentante dell'Estetismo si vede spogliato della maschera di cui a lungo ha fatto un vanto e, in quest'appassionata e compassionevole missiva, mostra un volto fino ad allora inedito. Il più vero. Pur trattandosi di un'invocazione scattata da un profondo rancore, la lettera conosciuta come De Profundis finisce col rappresentare, per il poeta, un potente atto di riconciliazione col mondo. Un mondo che lo ha condannato alla sofferenza, all'ignominia e che avrebbe potuto condurlo alla pazzia. Wilde, con coraggio, ribadisce il ruolo dell'Arte nella vita, riaffermandola come unica salvatrice della sua esistenza. La partecipazione all'evento ha un costo di 5 euro con prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da 7 giorni prima dell'evento.