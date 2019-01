Il sushi brasiliano arriva a Ponte Milvio: ecco Zero21

Il sushi brasiliano conquista Roma Nord: apre Zero21 a Ponte Milvio. Dopo i ristoranti di Monti, Prati, Trastevere e Parioli Zero21 arriva anche a Ponte Milvio, uno dei centri della movida romana.

L'apertura di Zero21 a Ponte Milvio è stata annunciata proprio dal sito internet di Zero21 braziliansushibar: "next opening" si legge online.

Zero21: il re del sushi brasiliano

"Il sushi brasiliano è uno dei piatti simbolo del processo di modernizzazione e crescita economica del Brasile degli ultimi anni. La sua caratteristica - spiegano da Zero21 braziliansushibar - sta nell’incontro e nella contaminazione tra due culture, quella giapponese e quella brasiliana, che da vita a un menu fusion che si amalgama perfettamente nei sapori, caratteristica che rispecchia la composizione cosmopolita del paese".

Ispirandosi al migliore sushi giapponese e alle temakerie brasiliane: il menù di Zero21 vi stupirà. Tra i piatti che si possono gustare da Zero21 roll con granchio, avocado, papaya, maki, uramaki e sashimi che si arricchiscono di salse colorate e speziate, temaki “senza alga”, dov’è il pesce crudo ad avvolgere il ripieno. Mentre il saké incontra la cachaca e la frutta tropicale.

Zero21 a Ponte Milvio

L'apertura di Zero21 a Ponte Milvio è prevista per il 22 febbraio 2019 in via della Farnesina 155.