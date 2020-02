Woods raddoppia, dopo Centocelle conquista il Pigneto

Woods Lounge Bar Centocelle raddoppia ed apre anche al Pigneto. In via Roberto Malatesta, a pochi metri dalla nuova Metro C, Woods presenta agli abitanti della zona e non solo un’offerta gastronomica con ben 18 ore di apertura no-stop giornaliere (dalle 6 alle 24).

Un locale all day long, dalle mille sfaccettature: bar, pasticceria, ristorante e cocktail bar pronto a soddisfare le esigenze di tutti i clienti in qualsiasi ora della giornata: dalla colazione al pranzo, dal momento dlla merenda al cocktail bar con portate espresse dalla cucina, disponibili anche per gluten-free e wellness.

Woods Pigneto

Per la pasticceria vanta una collaborazione con una delle realtà più solide della Capitale come lo storico D’Antoni dal 1974. Tra i partner d’eccellenza per il caffè sceglie Filicori e Zecchini, Domori per il cioccolato e Dammann per il the.

Un concept moderno realizzato con materiali eco-sostenibili, colori bronzo ed armonie ton sur ton che creano un’atmosfera rilassante.

Le formule di Woods

Woods al Pigneto offre formule a prezzo fisso a pranzo e non solo. C'è l'opportunità del pranzo con una formula fissa da € 7,50, dell'aperitivo con 1 drink a scelta € 10 e di quello composto da 6 tapas calde e fredde + 1 tagliere di salumi e formaggi DOP

L'inaugurazione di Woods è prevista per sabato 15 febbraio alle 15. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/474686496559665/