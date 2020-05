"Vivo per te", il pesce dell'Argentario e i prodotti della Maremma arrivano a Roma

Il pesce fresco dell'Argentario e i prodotti della terra maremmana consegnati direttamente nelle case dei romani. "Vivo per te" è l’iniziativa di Vivo che punta a mantenere in funzione la filiera della pesce del Tirreno e aiutare i produttori della Maremma e che ora arriva anche a Roma.

Ogni giorno è possibile fare il proprio ordine sul nuovo sito dedicato www.maremmaacasa.com, ordinare una selezione di straordinari prodotti artigianali maremmani – tra cui formaggi, salumi, olio e vino – e pesce pescato la notte e confezionato in box pensati per ogni tipologia di esigenza.

Non si ha la certezza di cosa si troverà nel box perché dipende da quello che i pescatori troveranno in mare quel giorno ma in questo modo non ci sono sprechi e il pesce è sempre freschissimo.

Un'iniziativa che mantiene attiva la filiera della pesca, salvaguardia il posto di lavoro dei pescatori dell’Argentario ma anche delle aziende agricole, casearie e vinicole della Maremma ed è un aiuto concreto per la ripartenza dopo un periodo di forte crisi.

La città di Roma si aggiunge alle tre città già coperte dal servizio, Parma, Milano e Firenze.

Il progetto Vivo nasce nel 2013 con lo scopo di valorizzare il pesce del Tirreno grazie a un’intera filiera composta da pescatori, esperti che confezionano e smistano il pesce appena pescato, autisti che consegnano il prodotto ai tre ristoranti e cuochi che lo valorizzano in modo semplice e genuino.