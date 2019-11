Il Maritozzo rosa con salsa alla gricia. Ma anche quello senza lattosio con crema di patate e polvere di cavolo nero essiccato per i malati oncologici. Cristina Rotondi, del noto Caffè Rotondi di Roma, racconta le sue ricette ma anche cosa occorre per realizzare il Maritozzo perfetto.

Incontrata in occasione della presentazione della nuova edizione del Maritozzo day in programma il prossimo 7 dicembre in tutta Italia.