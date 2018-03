VIDEO | Il "Ballo delle debuttanti", sfilata di 17 nuove birre artigianali a prova di gusto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le immagini della serata di ieri, venerdì 9 marzo, in cui sono state presentati al pubblico, e agli assaggiatori, 17 nuove birre artigianali prodotte in tutta Italia.

Ci sono chiare e scure, amare e dolci. Ce n'è davvero per tutti i gusti: “Il Ballo delle Debuttanti, nasce proprio dall’idea di fare un unico evento in cui vengono presentati i prodotti nuovi in fase di lancio su mercato - spiega Andrea Turco, fondatore del blog ‘Cronache di birra’ e organizzatore dell’evento -. Negli utlimi tre anni sono nati moltissimi birrifici a Roma, e dintorni, che producono una birra di altissima qualità".