One year of Umami - Trattoria Giapponese: special guest Marco Claroni

ONE YEAR OF UMAMI - special guest Marco Claroni - Martedì 26 febbraio 2019

Per festeggiare il primo compleanno, UMAMI -Trattoria giapponese, Giuseppe Milana San, il Sensei dei sake Davide Fratalli e Marco Pucciotti hanno deciso di avere come ospite il grande amico Marco Claroni, autore di una giovane, curiosa e divertente cucina all'Osteria dell'Orologio di Fiumicino.

Il menu studiato per la serata si basa su una attenta selezione delle materie prime e su un intelligente ed originale mix di sapori tra il Giappone e il bacino del Mediterraneo.

Di seguito il menu speciale della serata:

Bun con coppa di testa di ricciola

Sashimi di capasanta con sunomono e miso di sedano rapa

Gyoza di guance di tonno con il suo brodo al tosazu

Ramen di gambero

Riso con coda di rospo kabayaki

Centrofolo al vapore, ostriche, rape e semi

Tataki di ricciola, umeshu, carota, zenzero e shiitake

“Sorbetto”

Prezzo della serata: 45 euro bevande escluse