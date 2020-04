Da 'Il Pagliaccio' a 'Turnè', lo chef del ristorante 2 stelle Michelin di Roma lancia il suo progetto delivery

Durante il periodo di chiusura forzata deI Pagliaccio, chef Anthony Genovese ha dato forma a una idea nata diversi anni fa e fino a ora rimasta tale per le molte attenzioni quotidiane che richiede un ristorante con due stelle Michelin.

“Sono bastati pochi giorni nelle cucine del Pagliaccio, con i fuochi spenti e la mascherina sul viso, per prendere questa decisione insieme a Matteo Zappile - afferma Anthony Genovese - E’ il momento giusto. Da molto tempo ragionavo sulla possibilità di aggiungere una ristorazione più semplice e quotidiana, con maggiore possibilità di improvvisazione, accessibile e basata sull’ingrediente. Ora la realizzerò in un modo particolare e insolito”.

Cos'è Turnè

Turnè è il nome scelto per questo progetto “rivoluzionario” di ristorazione a domicilio. “Ero al Pagliaccio in un giorno normalmente lavorativo - racconta Anthony Genovese - Chi mi conosce bene, conosce anche la mia routine. Arrivo molto presto al ristorante e quasi sempre sono l’ultimo a uscire la sera. Trovarmi in cucina senza nessuno attorno e senza l’energia del lavoro mi ha reso malinconico. Ho guardato vecchie foto dei primi anni del Pagliaccio (aperto nel 2003) e poi con Matteo abbiamo rivisto uno dei primi video, realizzato in occasione di un importante congresso di cucina ormai molti anni fa. E’ un video dedicato al viaggio e, per associazione, mi è tornato alla mente un film di Salvatores di inizio anni ’90, intitolato Turnè”.

Un film che unisce il viaggio e la rappresentazione teatrale, due elementi chiave della filosofia di ristorazione di chef Anthony Genovese, che da sempre interpreta un tasting menu come un viaggio esperienziale per il cliente, e il servizio come una rappresentazione che ogni sera va in scena per la prima volta, rinnovandosi e plasmandosi sul cliente. “Era il nome perfetto per il mio nuovo progetto - continua Genovese - Sarà la mia Turnè dedicata a Roma, cercando di far viaggiare nel gusto ogni cliente della capitale che sceglierà di

ricevere a casa la mia proposta”.

Concept e offerta

Turnè porterà nelle case dei cittadini di Roma un menu di ispirazione orientale, con piatti golosi e immediati. Senza nessuna sovrastruttura da ristorante, ma con la garanzia di una materia prima eccellente — su questo punto chef Genovese non scenderà mai a compromessi — la valorizzazione di ingredienti poveri e la certezza di mettere il gusto sempre al centro.

Tra i piatti proposti si troveranno antipasti come Tataki di manzo con insalata di cetrioli, fagiolini e mirtilli; Crudo di tonno rosso con riso soffiato, mango, avocado e coriandolo. Tra i primi trovano spazio tre differenti versioni dei ravioli alla piastra (una di carne, una di pesce e

una vegetariana), Noodles ai frutti di mare; Risone al salto con manzo piccante e verdure. Tra i secondi: Lombo di maiale Tandoori con pak choi e chutney di ananas; Calamari arrosto con cipollotto, anacardi e patate. Non mancherà una selezione di dessert.

Il progetto personale di Anthony Genovese e Matteo Zappile

Turnè è un progetto di Anthony Genovese e Matteo Zappile, si muoverà parallelo (e indipendente) al ristorante Il Pagliaccio, che non sarà coinvolto se non in una prima fase. Durante il lockdown, infatti, i piatti “usciranno” dalle cucine del ristorante in Via dei Banchi Vecchi, ma lo chef è già al lavoro per una soluzione a lungo termine indipendente, sulla quale al momento non è possibile svelare nulla.

Informazioni

Sono da poco attivi i social media e il sito web di Turnè (www.turnefood.it - @turne.official - #TurneFood #TurneOfficial). Le consegne a domicilio saranno effettuate tutti i giorni eccetto il lunedì, dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00, con l’ausilio di piattaforme partner.