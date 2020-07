Torvaianica Street Food: ristoranti “on the road” sotto le stelle

L'estate entra finalmente nel vivo, lo Street Food sbarca a Torvaianica. Da giovedì 6 agosto a domenica 9 il Circo più colorato, divertente e gustoso torna finalmente, a grande richiesta, a far tappa nella splendida Torvaianica.

Un'onda di gioia allo stato puro travolgerà l'intero litorale con una vera e propria festa on the road. Dalle 17 alle 24, in piazza Kennedy, si potranno degustare vere e proprie delizie per il palato in un parco trasformato nel più grande ristorante a cielo aperto della capitale. L'evento più gustoso dell'estate 2020 sta per approdare a Torvaianica in piazza Kennedy che per le sue grandi dimensioni potrà ospitare più persone e mantenere le distanze di sicurezza, ma anche altri street chef.

Come nelle tre precedenti edizioni, verranno selezioni Street Chef a bordo delle loro ApeCar, FoodTruck e Stand Cucina e daranno vita ad un evento imperdibile. Ristoranti “on the road” sotto le stelle. Proporranno ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento.

La Typical Truck Street Food, sta preparando l’evento nei minimi dettagli. La quattro giorni dedicata al cibo ed al divertimento “da strada” è studiata per tutta la famiglia: cucine on the road, musica, relax, spettacoli ed attività per i più piccoli trasformeranno Torvaianica, per quattro giorni no stop dalle 17 alle 24, in un villaggio divertentissimo. Una festa lunghissima che animerà l’estate laziale all’insegna del divertimento, ma soprattutto del buon cibo realizzato da materie prime, selezionate con cura per le esigenze di tutti i palati. Preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche. Sapori delicati, dolci raffinati e piatti per i palati più esigenti e coraggiosi. Un festival del gusto da strada da non perdere.