Tigelleria romana si trasforma e diventa "Bistrò & Cafe"

Tigelleria Romana si rinnova, e si trasforma in Bistro & Cafe. A 4 anni dall'apertura, il locale di via Ostiense avvia una nuova fase e si propone con tante importanti novità.

A partire dai lavori di ristrutturazione che hanno reso Tigelleria Romana ancora più accogliente. Colori nuovi, insegne e arredi rinnovati rendono l'ambiente più intimo, curato nel design per dar modo a tutti di sentirsi a proprio agio.

La proposta Bistrò e Cafè

"Con il Bistrò e il Café affianchiamo, alla Tigelleria, cucina e caffetteria confidenziale". Cibo e ambiente che abbracciano e coccolano chi decide di entrare nel locale di via Ostiense. In cucina spazio a tante novità: maestro pasticcere sempre in sede, colazione con produzione di crostate al burro, lieviti, biscotti e English Breakfast, creme e salse elaborate e prodotte nel nostro Lab. con materie prime bio, introduzione di proposte a base di pesce, crudo e cotto Botteghe e artigiani continuano ad essere partner di fiducia per la fornitura di salumi, formaggi e prodotti freschi.

Ricerca e selezione rimangono le convinzioni alla base della formula di Tigelleria Romana, cosi come stare al passo con i tempi e le tendenze facendo tesoro delle esperienze. Massima attenzione ad intolleranze e allergie. Cura particolare alle proposte per vegetariani, vegani e celiaci, ai quali sono dedicati menù speciali anche in abbinamento a birre gluten free.

Vini anche Bio/Vegan e birre (soprattutto artigianali) scelti con passione per soddisfare anche i palati più esigenti. Ad accompagnare il tutto, musica classica di sottofondo o jazz.

Il pranzo settimanale diventa un punto di forza con l'introduzione di una formula ampia, confortevole e veloce . E poi aperitivi, merenda, tea time entrano a far parte della ricca offerta di Tigelleria Romana, cosi come l'organizzazione di catering esterni, o feste ed eventi con il locale dedicato.