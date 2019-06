The Court, nasce un nuovo cocktail bar con vista mozzafiato sul Colosseo

Tra drink di ultima generazione e tecniche innovative, la “Grande Palestra” della Roma imperiale diventa la corte internazionale del beverage, per un'esperienza al limite dell'alchimia. A Roma, la novità del bere miscelato 2019 è The Court: il nuovo cocktail bar firmato Matteo Zed all’interno dell’esclusivo Palazzo Manfredi che aprirà al pubblico il prossimo 5 luglio.

Tra via Labicana e via di San Giovanni in Laterano, a un livello più basso rispetto all’attuale, possiamo ammirare i resti della più grande scuola gladiatoria dell’antica Roma: il Ludus Magnus. Negli stessi spazi di quella Roma imperiale oggi sorge Palazzo Manfredi, magnifico boutique hotel che affaccia sul Colosseo.

In uno dei luoghi più raffinati della mondanità romana si innesta The Court, un concept pionieristico per vivere l’Urbe secondo le nuove prospettive del bere contemporaneo. A progettare gli spazi lo studio di architettura Loto Ad Project che ha scelto di collaborare solo con aziende Made in Italy.

“Come foste nella platea di un teatro all’aperto”.

The Court, cocktail bar sul Colosseo

The Court si presenta come una vera corte cinta tra due alti muri: il bancone da un lato, i salotti dall’altro e un camminamento che separa gli ambienti. Dall’arancio al giallo, dal blu notte al bianco e nero: colori che si aggregano con maestria ed eleganza fondendosi agli arredi dei salotti. L’armonizzazione cromatica di tutti gli elementi è valorizzata dal design delle luci che aggiunge un tocco di leggerezza agli oggetti e ai componenti architettonici.

Il regno di Zed è un bancone lungo 7.50 metri, lavorato in travertino alle due estremità e specchiato al centro. Alle sue spalle tre grandi bottigliere in ferro, con un disegno merlettato e di raffinata manifattura per custodire fino a 400 bottiglie di grande pregio: a fine serata, a luci spente, il bar si chiude come uno scrigno.

Un’ experience cosmopolita che non avrà nulla da invidiare a Londra e New York: dietro al bancone di questo avanguardistico progetto c’è Matteo Zed, bartender con l’ossessione degli amari e la voglia di sorprendere, che ha girato tutto il mondo. Eclettico ed audace, dopo esperienze internazionali, tra cui Giappone e America, l’inimitabile amaro obsessed è pronto a una nuova sfida nella capitale. “Un ambiente luxury casual”: Matteo definisce così il design progettato dall’architetto italo-tedesco Giorgia Dennerlei, dello studi Loto Ad Project, che ha già curato le residenze delle Palm Suite di Manfredi Fine Hotels Collection.

La drink list di The Court

La drink list è strutturata su tre capitoli: oltre ai classici da aperitivo, anche i signature e gli stagionali, e una curiosa selezione di Forgotten Classics & Unforgettable, ovvero tutti i dimenticati e gli intramontabili tra i cocktail della storia. Matteo sarà affiancato da Gennaro Buono, candidato a Miglior Sommelier d’Italia nel 2016, quando lavorava alla corte dello chef Anthony Genovese. Oggi presente nel Gruppo di Aroma e di Palazzo Manfredi come F&B Manager, nel cocktail bar sarà un prezioso supporto per la selezione dei vini.

L’anima di The Court, però, resta la mixology. L’attenzione dal beverage si sposta poi sull’ experience gourmet firmata dallo stellato Executive Chef Giuseppe Di Iorio: lo chef di Aroma omaggerà gli ospiti di The Court con finger food gustosi e deliziose creazioni del Pastry Chef Daniele De Santi. Dalle prime luci del tramonto a dopo la mezzanotte, The Court stupirà gli ospiti con una carta di altissima qualità, moderna per tecniche e preparazioni, fancy ed elegante come selezione. Grande attenzione per l’amaro ed il cocktail Martini in versione roman style, con una ri-distillazione del gin, erbe romane e un bitter alla puntarelle.

Roma vista dal The Court non è mai stata così bella. Caratteristica di tutte le proprietà del Gruppo è, infatti, “The View”, ossia la vista. Tra i luoghi più affascinanti del mondo, oltre a Palazzo Manfredi Relais & Chateaux a Roma con il suo ristorante stellato Aroma sul RoofTop Una Stella Michelin di fronte al Colosseo, ricordiamo Punta Tragara Small Luxury Hotel, Le Monzù e Mammà Restaurants a Capri dei conti Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi che fa parte del Gruppo Manfredi Fine Hotels Collection (www.manfredihotels.com). Altra novità sono gli appartamenti nel centro storico della capitale e il nuovo Palm Suite Manfredi. Una realtà imprenditoriale con radici antiche, che si distingue come brand d’eccellenza nell’arte dell’ospitalità e dell’accoglienza italiana.