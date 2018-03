TheBirreria, tra troll e webstar ecco il nuovo locale di Centocelle

Due giorni per vedere l'effetto che fa. E a giudicare dalla risposta l'effetto è stato assolutamente positivo. TheBirreria, il nuovo locale di Centocelle, ha aperto i battenti con una pre apertura lo scorso week end. L'inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 25 quando a tutti verrà offerta la prima birra gratis. A giudicare dalla risposta dei primi due giorni c'è però da credere si candidi ad essere il locale di riferimento della nuova Primavera di Centocelle.

Nato dall'idea di Gian Marco Saolini e Davide Di Clemente, TheBirreria si presenta come un locale dallo stile steampunk che si rifà alla fine 800. Lo caraterizzano elementi tematici come la locomotiva che esce dal muro e il bancone fatto sullo stile di una biglietteria delle stazioni dell’epoca. E ancora le prime pagine dei giornali che compongono il pavimento. "Prime pagine", spiegano i curatori del locale, "accuratamente scelte nel periodo storico che va da fine 1800 ai primi del 1900".

L'anima al locale però la danno i due proprietari. Gian Marco Saolini è un volto noto a chi sul web ci vive. Webstar, influencer, troll: ognuno lo definisce a modo proprio a seconda dell'impatto che i suoi video hanno. Filmati che ora spiazzano, ora fanno ridere, ora arrabbiare. Di certo non passano inosservati. Lui lo sa e sopra ci ha costruito un personaggio. Nella vita reale TheBirreria è diventato il suo lavoro. Insieme a lui dietro TheBirreria c'è Davide Di Clemente già noto nell’ambito dell’imprenditoria per il lancio e la gestione delle palestre "Il Cavaliere nero", catena di palestre a Roma aperta 24 ore su 24 365 giorni l'anno. Ora tenta il bis in un altro settore e in un'altra zona, Centocelle.

Amici, parenti e conoscenti hanno riempito le prime due serate. Tra i presenti anche webstar come Martina Dell'Ombra e le Coliche, amici del locale e prossimi protagonisti di un video proprio su questo nuovo punto di ritrovo di Centocelle. Già, perché TheBirreria punta forte proprio su quest'angolo di Centocelle, quello che fa riferimento a Piazza Teofrasto. Una zona ancora poco o per nulla battuta dai locali e che appare pronta ad ergersi a riferimento degli amanti della movida notturna.

"Perché Centocelle? Qui c'è il nuovo Pigneto", dice Davide Di Clemente, "Qui arriverà la metro e sta diventando sempre più giovane. Inoltre ci siamo innamorati del posto. Piazza Teofrasto non è per nulla valorizzata. Il nostro obiettivo è trasformare questa piazza in un punto di riferimento per i giovani e ci piacerebbe nel tempo anche poter organizzare degli eventi".

La risposta del quartiere è stata assolutamente positiva. In un week end in cui quelli di TheBirreria si aspettavano solo amici e parenti, tanti sono stati gli abitanti del quartiere che si sono fermati per una birra e per tutte le proposte culinarie del locale. "Ci voleva", racconta una signora sulla quarantina. "A Centocelle in questi anni hanno aperto molti locali, ma in quest'angolo mancava qualcosa. Speriamo si rianimi la piazza: è un peccato vederla sempre vuota".

L'appuntamento per l'inaugurazione è domenica 25 dalle 18 in Piazza Teofrasto, 6.