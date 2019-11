Terra, "La griglia di Eataly" compie un anno e presenta un nuovo chef

Martedì 12 novembre 2019 Terra “La Griglia by Eataly” compie un anno e per l’occasione organizza una grande festa dedicata ai clienti fedeli. Il progetto ristorativo targato Eataly, nato con l’intento di creare una nuova esperienza del cibo, dopo il successo oltreoceano - dove ha avuto i natali - conquista anche il pubblico romano. Terra rientra nella grande opera di rinnovamento “Tutto Nuovo” presentato lo scorso anno da Eataly Roma, da sempre fucina di idee, eventi e avamposto innovativo di Eataly Italia. Terra è un grande spazio situato al secondo piano di oltre cento coperti, una cucina con una grande griglia interamente a vista, un luogo pensato proprio per accogliere, intrattenere e regalare un vero senso di benessere per il cliente.

Il primo anno di Terra

Terra ha ottenuto nei primi dodici mesi di attività un ottimo riscontro da parte della clientela di Eataly Roma. In base ai dati rivelati in questi primi 365 giorni di attività, emerge che 80.000 persone sono state accolte nel ristorante del secondo piano. Piace dunque il format incentrato sugli elementi primari quali la terra, il fuoco, la natura che si ritrovano sia nell’architettura che nella proposta ristorativa. Terra pone al centro dell’offerta una cucina alla griglia fatta con materie prime di qualità che spaziano dal mondo del pesce a quello della carne, dalla verdura alla pasta.

I dati di seguito ci raccontano di una scommessa vinta nel riuscire a parlare di una varietà di materie prime eccellenti, esaltate tramite una cottura semplice. Ben 10.000 le tagliate di carne vendute nel primo anno, un dato che sottolinea quanto sia gradita al pubblico la griglia, il vero cuore di Terra. Realizzata a mano in cinque mesi e totalmente a vista sulla sala, la Griglia by Eataly è lunga 3 metri ed è alimentata con carbone vergine di Leccio della Calabria. Un grande fuoco che cuoce i pasti, unisce le persone e crea un’atmosfera dal sapore unico.

Andando più nel dettaglio emerge che da Terra sono stati venduti nei primi dodici mesi 30.000 piatti di carne e 20.000 piatti di pesce. Piacciono i sapori ittici anche nella pasta, sono infatti 10.000 le paste a base di pesce vendute, di cui 8.000 sono spaghetti con le vongole; un primo piatto tradizionale fatto con prodotti d’eccellenza e con una rivisitazione che lo lega al concetto primario del ristorante: l’affumicatura delle vongole che ha conquistato i palati dei clienti di Terra ed è riuscito a legare il tema della “griglia” anche ad un piatto di pasta.

Da Terra arriva una chef romana under 30

Cambio di guardia nella cucina di Terra che vede l’arrivo di Angela Pierantozzi, chef ventisettenne di origine romana. Durante il suo percorso professionale iniziato nel 2012 da Eataly, la giovane chef ha avuto modo di lavorare e formarsi nei ristoranti dello store romano e di crescere professionalmente accanto a Enrico Panero, executive chef di Eataly. Lo scorso anno Angela è approdata da Terra in veste di sous chef per poi giungere alla guida della grande Griglia by Eataly. Un traguardo importante ma anche un nuovo punto di inizio in una realtà ristorativa stimolante e interessante.

Da Terra grande attenzione è data al prodotto, alla stagionalità e alla freschezza delle materie prime garantita dalla filiera cortissima dal banco della pescheria e della macelleria, alla tavola. La carne proviene dai migliori produttori italiani, tra cui La Granda in Piemonte Presidio Slow Food; il pesce è selezionato direttamente dalla pescheria di Eataly che predilige quello proveniente dalle cooperative dei pescatori di Anzio e Civitavecchia; le verdure dell’orto bio sono del produttore “Agricolonna”. Tutta la ricerca dei prodotti converge nel menu secondo il principio “dal banco alla tavola”, dando sempre al cliente la possibilità di vedere e dunque scegliere cosa mangiare.

Il nuovo menu di Terra

La rinnovata proposta ristorativa di Terra si apre con gli Antipasti suddivisi in bruschette, fritti, tartare e classici per poi proseguire con La Griglia, piatti di carne e pesce alla griglia serviti con contorni a scelta. Tra le specialità provenienti Dalla Macelleria troviamo la Tagliata di biancostato con osso, il Galletto alla diavola e il Filetto di Manzo; Dalla Pescheria si può scegliere il Totano pescato e marinato con erbe aromatiche e limone, il Tonno pinne gialle e il Trancio di ombrina. Ampia e variegata anche la proposta Dall’Orto e le Verdure. Per gli amanti della Pasta la scelta cade tra una selezione di proposte tra cui l’irrinunciabile Spaghetto di Gragnano Igp trafilato al bronzo con vongole veraci affumicate, pomodori confit, aglio e olio evo Roi. A chiudere i dolci e il gelato artigianale del maestro Eugenio Morrone.

L’offerta di Terra dà spazio anche ai crudi di pesce e ai cocktail nel bar all’ingresso del locale. Come a Boston e Los Angeles, anche da Terra Roma è possibile gustare i piatti cotti sulla griglia accompagnandoli con un Negroni o un Americano. Interessante la carta dei vini che propone vari percorsi che sanno giocare con le categorie: I vini de noantri, schietti e del territorio, I vini Pop, accessibili e per tutte le tasche, I vini eroici, che provengono da territori impervi e preziosi e arrivano nel bicchiere per la caparbietà dei loro produttori, I vini vulcanici, che nascono da aree geografiche con una conformazione del suolo unica e inconfondibile, Che buoni quegli anni, non le etichette ma le annate che hanno reso unico un determinato vino.