Tacotà, tapas e tacos all'ombra del Cupolone: l'inaugurazione

Giovedì 26 settembre una nuova, sfiziosa, realtà gastronomica apre a due passi da San Pietro. Si tratta di Tacotà, un locale specializzato in Tacos e Tapas (anche take away) in piazza del Risorgimento, al civico 4.

Inaugurazione Tacotà

Al centro di Tacotà c'è la cucina andalusa, c'è l'autenticità della cucina spagnola, ma soprattutto le tapas. Decise, e al tempo stesso delicate, le tapas raffigurano il sapore andaluso e l’autenticità della tradizionale cucina spagnola. Ricche di ogni valore nutrizionale le Tapas rappresentano il giusto mix tra gusto e storia.

Protagonisti di Tacotà anche i tacos, grazie alla fusione di sapori unici, sono in grado di dar vita ad una fantastica pietanza da consumare in qualsiasi momento della giornata, sia a pranzo che a cena, dandovi la possibilità di ritagliarvi un momento di gustosità e piacere.

L'appuntamento è giovedì 26 settembre a partire dalle ore 18:00 per l'inaugurazione del nuovissimo Tacotà - Tacos y Tapas take away!

Dove: Piazza del Risorgimento, 4 - 00192 Roma

Per maggiori info:

www.tacota.it

Tacotà su Facebook

info@tacota.it