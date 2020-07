Apre Sushi Sun Nomentana: camerieri robot, schermo 5D e vaschetta take away omaggio ai primi clienti

Sushi Sun non si ferma e nel post-Covid presenta il suo quarto ristorante. Sushi Sun Nomentana apre, in piazza Alessandria 11.

Sushi Sun Nomentana, inaugurazione

Un locale che potrà ospitare fino a 120 coperti. Ad accogliere i clienti ci saranno sempre i camerieri robot che gli affezionati di Sushi Sun hanno avuto modo di conoscere tra i tavoli di Sushi Sun Magliana. Dei veri e propri robot che accolgono i clienti, li accompagnano ai tavoli e vanno via con una semplice pacca sulla spalla.

Nelle sale del locale in zona Nomentana sarà presente anche lo schermo 5D, una tecnologia che darà modo agli ospiti di Sushi Sun di vivere un'esperienza sensoriale a 360 gradi. Una vera e propria immersione capace di catturare il cliente e di trasformare una cena in qualcosa di unico e speciale.

Viste le nuove norme anti-Covid, Sushi Sun Nomentana non potrà fare una vera e propria inaugurazione, ma venerdì 17 luglio, dalle 18 alle 19,30, tutti coloro che passeranno al ristorante riceveranno una vaschetta take away omaggio di sushi misto e, con ingressi contingentati e guidati da una hostess, potranno visitare il ristorante (senza mangiare dentro).

E sabato 18 luglio ci sarà l'apertura ufficiale del nuovo ristorante con la regolare attività che permetterà di mangiare a pranzo e a cena su prenotazione.