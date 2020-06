"Sushi day", tra nigiri e uramaki ecco 6 ristoranti per festeggiarlo a Roma

La sushi mania è esplosa ormai da anni nella Capitale e sempre più romani finiscono per innamorarsi dei bocconcini tipici della cultura del Sol levante. Ormai il sushi si trova dappertutto, persino al supermercato ci sono dei banchi frigo dedicati. Si mangia al ristorante, si ordina d'asporto e, se vuoi, te lo portano anche a casa. Così, per molti, la cena a base di sushi è diventato appuntamento fisso settimanale.

Giovedì 18 giugno ricorre l'International Sushi Day, un pretesto in più per regalarsi un pranzo o una cena tutta giapponese, ma di qualità, magari nei migliori ristoranti di sushi della Capitale.

Se siete intenzionati a trascorrete il sushi day 2020 a colpi di uramaki e nigiri, RomaToday vi suggerisce 6 ristoranti di sushi da segnare:

Sushisun

Prima opzione che in realtà ne offre 3. Sushisun è la catena di ristoranti giapponesi con, attualmente, 3 sedi nella Capitale a Tiburtina, Magliana e Casilina e con una prossima apertura in zona Nomentana (il 1 luglio 2020). Un ristorante giapponese accogliente che propone i piatti tradizionali giapponesi con formula All you can eat a pranzo e a cena. Tutto realizzato al momento: sushi, sashimi, hosomaki, uramaki, tempura e tanto altro. Le sedi di Tiburtina e Magliana offrono servizio al tavolo previa prenotazione, mentre Sushisun Casilina effettua consegna a domicilio.

Tutte le sedi di Sushisun:

Sushisun Casilina, Via Acqua Bullicante, 29/35

Sushisun Tiburtina, Via Eugenio Checchi, 83/91

Sushisun Magliana, Via della Magliana, 82

Sushisun Nomentana, Piazza Alessandria, 11 (prossima apertura)

Daruma sushi

Altro punto di riferimento nella Capitale per gli amanti del sushi è Daruma. Con 7 location in città (Eur, Ponte Milvio, Portico d'ottavia, Parlamento, Prati, Rione Monti, Euclide), Daruma sushi ha da poco inaugurato anche la sua ottava sede che porta i romani al mare, precisamente a Fregene. Nel menù tantissime varianti di sushi, per tutti i gusti, tutte di alta qualità da mangiare comodamente seduti al tavolo, previa prenotazione, in uno dei ristoranti Daruma o da ordinare take away e da asporto. Informale ma buono.

Tutte le sedi Daruma sushi:

Fregene - Viale Castellammare, 104

Eur - Viale America, 5-9

Ponte Milvio - Via Flaminia, 462

Portico d'Ottavia - Via del Portico d'Ottavia, 14

Parlamento - Piazza del Parlamento, 37

Prati - Via Pietro Cossa, 51 a/e

Rione Monti - Via dei Serpenti, 1

Euclide, Via Guidubaldo del Monte, 9



La Dogana food

In via del Porto Fluviale, La Dogana Food è il regno della cucina giapponese, sushi - ovviamente - compreso. L'Oriente in tutti i suoi profumi, sapori e colori, all'interno di un ampio locale che può contenere fino a 550 coperti. Un'ampia sala centrale con banconi a vista, una sala riservata per eventi, un giardino e un cortile interno. Qui potrete gustare una ricca offerta all you can eat per assaggiare tutto il meglio della cucina fusion (non solo sushi dunque) senza limiti.

La Dogana Food, via del Porto Fluviale, 67B

Wild Ginger

Sushi roll a volontà (e di qualità) in un’atmosfera autenticamente asiatica. Il sushi per veri intenditori vi suggeriamo di assaggiarlo da Wild Ginger, in via Ostiense. Un menù tradizionale alla carta, due soluzioni al you can eat disponibili a pranzo e cena. Non solo sushi, ma tutto il meglio della cucina giapponese, cinese e thai. Griglieria a vista e materie prime di altissima qualità.

Wild Ginger, via Ostiense 97

Ginza Gold

Sushi modaiolo in via Veneto. Dove? Da Ginza Gold, un'istituzione per gli appassionati di cucina giapponese a Roma. Sushi preparato da chef esperti del taglio del pesce crudo, in un ristorante dove nulla è lasciato al caso. Menù alla carta o all you can eat che offrono il piacere di gustare piatti di qualità impiattati con estrema cura e con un tocco di vera arte. Nigiri, gunkan sushi, makimono, temaki. Ma anche tempura, gyouza, udom, sashimi e tanto altro ancora, in un menù che è l'espressione della tradizione del Sol Levante a 360 gradi.

Ginza Gold, via Barberini 53-57

Sushi di Palmerie Parioli (a Mediterraneo al MAXXI)

Se desiderate festeggiare il sushi day in una location nuova e al 100% estiva, Mediterraneo, ristorante con giardino al MAXXI offre nel suo menù un angolo Sushi bar firmato Palmerie Parioli. Potrete assaggiare. Un locale trendy e di design - inaugurato lo scorso 2 giugno, che propone food, drink e musica, per un esperienza piacevole da vivere sotto il cielo romano. Potrete gustare il vostro sushi all'interno di una "Homy", struttura a forma di cupola che ricorda gli igloo, ma realizzata con canne del legno di bambù che disegnano la mezza sfera.

Mediterraneo al MAXXI, via Guido Reni 4A