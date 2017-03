Workshop di cucina giapponese per imparare l'arte del sushi

Ami la cultura Giapponese? Vuoi stupire amici e parenti preparando una supercena a base di Sushi? Vuoi passare una serata divertente in compagnia di persone che condividono la tua stessa passione? Abbiamo preparato la serata adatta a te. Una cena che ricorderai, perché sarai tu a prepararla.

Noi mettiamo il locale, i prodotti e un sushi chef d’eccezione. Tu devi solo farti guidare, modellare il riso, mangiare a volontà e divertirti

Torna il corso di sushi più divertente della capitale con lo Chef Giuliano Masayuki Evangelista. Sofia, aprirà le porte del Ristorante Riso, e vi accoglierà con un brindisi di benvenuto, assieme a noi di Sushi Academy e naturalmente il nostro insuperabile Chef Masayuki.

Vi divertirete e preparerete il sushi con le vostre mani e una volta data la forma giusta, bacchette in mano e un po’ di salsa, se gradite, potrete gustare le vostre creazioni. Quindi non prendete impegni, Giovedì 16 Marzo dalle ore 19:30 alle ore 22:30, tutti al ristorante Riso di Testaccio: si mangia, si beve, ci si diverte, ma soprattutto si impara: L’arte del Sushi.

Programma del Corso:

• Storia della Cucina Giapponese

• Utensili e scelta degli Ingredienti

• Scelta, preparazione e cottura del Riso

• Scelta e preparazione tra fogli di Nori (alga) , fogli di Riso e fogli di Soia

• Come realizzare un Hosomaki

• Come realizzare un Uramaki

• Come realizzare un Nigiri

• Come realizzare un Temaki

• Pratica

• Glossario giapponese

Costo del corso 50 euro Coppia 80 euro

Il Workshop ha come obbiettivo quello di insegnare, a tutti coloro che vorranno cimentarsi, a realizzare con le proprie mani i piatti tipici della cucina giapponese.

Durante la serata, le mani esperte di Masayuki guideranno i partecipanti, dalla conservazione degli alimenti alla degustazione, nella realizzazione delle diverse tipologie di sushi: Uramaki, Hosomaki, Nigiri e Temaki.

Il corso, se pur focalizzato sulla pratica, sarà arricchito da cenni storici sulla cultura culinaria giapponese, glossario e consigli sulla scelta degli ingredienti. Il SushiChef sarà a disposizione per approfondire gli argomenti trattati rispondendo alle varie domande e curiosità.

Ogni partecipante avrà a disposizione un Makisu, la tipica stuoia di bambù usata per la preparazione del sushi, oltre agli altri utensili e ingredienti messi gentilmente a disposizione dal ristorante Riso. A tutti i partecipanti del workshop verrà fornito un attestato di partecipazione.

Appuntamento Giovedì 16 Marzo, in Via Marmorata 113 (Quartiere Testaccio, Roma) dalle 19:30 alle 22:30, presso l’elegante location del Ristorante Riso, in compagnia dello Chef Giulio Masayuki Evangelista. Non mancate e affrettatevi a prenotare, i posti sono limitati.

Per info e iscrizioni: www.sushiacademy.it