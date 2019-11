Sushi "all you can eat" a Roma: 10 ristoranti giapponesi da provare

Buona la pizza, la pasta, la carne alla griglia, ma è quando si parla di sushi che a te si illuminano gli occhi, soprattutto se puoi mangiarlo senza limiti, in un locale bello, dal design curato e dove è ottimo anche il rapporto qualità-prezzo.

Ci sono diversi ristoranti a Roma che propongono formule "all you can eat" interessanti, buone, che stuzzicano l'appetito, strizzano l'occhio al portafogli e ti portano ad esplorare il Giappone in tutti i suoi colori, sapori, profumi.

Ecco 10 ristoranti di sushi all you can eat a Roma da segnare in agenda. Pronto per questa “maratona giapponese”?

10. Wild Ginger – Ostiense

Foto Facebook @wildginger

Se vuoi immergerti in un’atmosfera autenticamente asiatica, se sei un vero intenditore e cerchi una cucina giapponese fresca e di qualità, ti consiglio una serata all you can eat al Wild Ginger. Qui, oltre al menù alla carta, troverai due proposte di sushi all you can eat. Siediti al tavolo e ordina tutto ciò che vuoi. A pranzo spenderai 15,90 euro, a cena 20,90 euro.

Wild Ginger, via Ostiense 97, Roma – 06.93374967

9. Ginza Gold – via Veneto

Foto Facebook @ginzagold

Il giapponese della zona di via Veneto per eccellenza è lui: il Ginza Gold. Sicuramente uno dei ristoranti di sushi più modaioli di Roma. Qui la formula all you can eat è davvero da capogiro. Un tripudio di specialità giapponesi, selezionate con cura, per proporre un pasto di massima qualità senza rinunciare alla convenienza. Il Ginza Gold propone una formula all you can eat per il pranzo a 16 euro e una per la cena a 25 euro. Il coupon può essere prenotato sul sito ufficiale del ristorante, è valido per una persona tutti i giorni (dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24), previa prenotazione e ha una durata di 6 mesi.

Ginza Gold, via Barberini 53-57, Roma – 06.42011005

8. Oishi - Ostiense

Ostiense pullula di ristoranti giapponesi di un certo livello e voglio consigliarti anche Oishi. Situato a due passi dal Gazometro, questo ristorante, facilmente raggiungibile dalla metro Piramide, è uno dei punti di riferimento, su Roma, per gli amanti della cucina asiatica. Poteva forse mancare un menù di sushi all you can eat da Oishi? Ovviamente no. A pranzo la proposta è di 15,90 euro. A cena di 20,90 euro.

Oishi, via del Gazometro 40, Roma – 06.57302376

7. Konnichiwa Restaurant – Prati

Foto Facebook @konnichiwa

Nel cuore di Roma, passeggiando per il quartiere Prati, fatti guidare dal profumo della cucina asiatica e fermati da Konnichiwa restaurant. Un angolo di Giappone a due passi dal “Cupolone”. La tradizione dell’arredamento si fonde con l’amore verso la cucina giapponese e ne viene fuori un menù che vale la pena provare. Anche qui la formula sushi all you can eat è disponibile tutti i giorni. Un menù a prezzo fisso e senza limiti che punta alla qualità delle pietanze e del servizio offerto al cliente, con antipasti, primi, griglieria, sushi, sashimi, rolls, tamaki e tanto altro. A pranzo il prezzo fisso è di 16,80 euro, a cena di 22,80 euro.

Konnichiwa Restaurant, via Otranto 9-11, Roma – 06.3700156 – 338.3478384

6. Hokkaido – Termini

Che ne dici di una mangiata di sushi uscito dalla stazione o prima di un lungo viaggio? Da Hokkaido, a via Marsala, proprio a due passi dalla stazione Termini, puoi gustare una formula all you can eat di qualità, sia a pranzo che a cena. Fiore all’occhiello del locale: il rapporto qualità-prezzo. A pranzo, infatti, il menù senza limiti viene 16,90 euro; a cena 19,90 euro. L’ambiente è accogliente, il servizio è veloce, anche se vuoi mangiare sushi ma il tempo stringe e hai i minuti contati.

Hokkaido, via Marsala 96/c, Roma – 06.45505297

5. Chopsticks – Trastevere e Parioli

Foto Facebook @chopsticks

Con due sedi, una a Trastevere e l’altra a Parioli, Chopsticks è un ristorante di cucina giapponese, cinese, asiatica in generale e anche churrascheria, che ti devi assolutamente segnare. Oltre al menù alla carta, ogni giorno c’è anche qui l’opzione all you can eat. A pranzo il prezzo è di 16,90 euro (13,90 nei giorni feriali per un pranzo light); a cena si sale a 23 euro. Ma attenzione ad alcune clausole che il ristorante mette: i bambini sotto i 100cm non pagano, quelli sotto i 130 cm pagano la metà, tutti gli altri a prezzo pieno. E attenzione agli sprechi: il ristorante tiene moltissimo che il cibo non vada sprecato, per questo consiglia di ordinare un poco per volta le pietanze. La conseguenza per chi spreca? “Il cibo non consumato avrà una maggiorazione sul prezzo del menu AYCE da 5 euro fino a 20 euro per ogni porzione di cibo".

Chopsticks, via Portuense 76-78, Roma – 06.5815264 Chopsticks, via Regina Margherita 17, Roma – 06.8547388

4. Sushi Sun Casilina

Un ristorante giapponese in via dell'Acqua Bullicante (zona Casilina) che propone piatti tradizionali giapponesi in formula All you can eat realizzati al momento. Sushi, sashimi, hosomaki, uramaki, tempura e tanto altro. Il ristorante è anche wok e offre piatti della tradizione cinese e asiatica, il tutto in un ambiente accogliente, nuovo e ristrutturato da poco. È possibile trovare anche i Privè Tatami, piccole stanze separate costruite con la tradizionale pavimentazione giapponese composta da pannelli rettangolari affiancati e fatti con paglia di riso.

Sushi Sun Casilina, via dell'Acqua Bullicante 35

3. Sushi Sun – Tuscolana, Tiburtina, Magliana

Oltre alla sede di Casilina (di cui vi abbiamo parlato prima) Sushi Sun ha anche altre sedi a Tuscolana, Tiburtina e Magliana. Con la sua formula all you can eat a pranzo e a cena, accontenta gli amanti di sushi in tutta la città. Generalmente, tutti i locali Sush Sun si distinguono per la cura, per l’accoglienza, per la qualità. Difficile uscire senza sorriso.

Sushi Sun, via Tuscolana 465, Roma - 06.764758

Sushi Sun, via Eugenio Checchi 91, Roma - 06.4502518 - 338.3128258

Sushi Sun, via della Magliana 82, Roma - 06.45420493

2. Moku – Tiburtina



Foto da Facebook @mokurestaurant

Moku (che in giapponesevuol dire "albero"), si trova in zona Tiburtina ed è un ristorante giapponese, con formula all you can eat, che accoglie i clienti in un ambiente esclusivo, curato in ogni minimo dettaglio che dà proprio l'idea di un giardino. Non solo ricerca nel design, però, ma anche - anzi, soprattutto - nel piatto. Una cucina fusion dove il sushi la fa da padrone. I menù all you can eat che Moku propone sono i seguenti: a pranzo 15,80€, a cena 24,80€, più una proposta "business lunch" a 10 euro.

Moku, via Tiburtina 432 - 06.43531912

1. La dogana food

Un ricco buffet per spaziare dalla cucina giapponese a quella cinese e assaggiare. Un concetto di fusion che accosta tradizione dei Paesi orientali a piatti tipicamente italiani e permette di fare un viaggio, ai suoi ospiti, interculturale e affascinante proprio per questo. Un itinerario gustativo che va oltre il solito concetto di sushi all you can eat, con un buffet, posizionato al centro della sala, rifornito continuamente al quale servirvi in totale autunomia. E, il tutto, in un ambiente dal design curato, con un cortile interno e un giardino riscaldati anche d'inverno. I menu hanno i seguenti prezzi: a pranzo solo 12,90 € dal lunedì al venerdì e 14,90 € il sabato, la domenica e i festivi. A cena solo 19,90 € dal lunedì al venerdì, 20,90 € il sabato, la domenica e i festivi.

La dogana food, via del Porto Fluviale 67/B - 06.5740260