Starbuks a Roma, arriva l'annuncio: "Puntiamo ad aprire 200-300 punti vendita in Italia"

Starbucks a Roma e stavolta non è una bufala. C'è un annuncio ufficiale ed è dell'imprenditore che sta curando lo sbarco in Italia della catena ameriacana a farlo. Nei prossimi 5-6 anni potrebbe aprire in Italia tra i 2 e i 300 punti vendita "se il mercato risponderà bene". Parola di Antonio Percassi che sta curando l'arrivo nel nostro Paese della multinazionale delle caffetterie. Il primo sarà a Milano: nel palazzo delle Poste in piazza Cordusio, in pieno centro, l'apertura è prevista dopo giugno 2018.

"Dopo una settimana dall'inaugurazione dovrebbero aprire 4-5 punti vendita tra Roma e Milano - ha raccontato - Saranno i primi ad essere aperti. Saranno tanti i punti vendita, puntiamo su un buono sviluppo; l'obiettivo è di aprire in tutta Italia nell'arco di tempo di 5-6 anni".

Ovviamente l'imprenditore bergamasco specifica che "lo sviluppo forte si farà se il mercato risponderà bene. I mercati di Roma e Milano sono i primi a essere testati. In tutto puntiamo ad aprire 2-300 punti in tutta Italia, pensiamo che nel mercato possa starci".