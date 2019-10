Spazio Niko Romito Bar e Cucina, a Roma nasce una nuova idea di bar all'italiana

Da domani, 9 ottobre, in piazza Verdi arriva una grande novità firmata Niko Romito. Laddove, fino a qualche settimana fa, si trovavano Spazio Pane & Caffè e Spazio Ristorante, infatti, sta per aprire Spazio Bar e Cucina. Una sintesi delle due anime sopra citate, che punta a lanciare un nuovo e contemporaneo concetto di bar all'italiana e a rispondere alle nuove esigenze, alle nuove abitudini dei romani e non solo.

Come il Gambero Rosso riporta, dunque, Spazio Niko Romito si sdoppia "frapponendo tra le due anime concettuali – Ristorante da un lato, Bar e cucina dall’altro – una distanza fisica necessaria a farle respirare entrambe: la prima a Milano, dove l’esperienza del ristorante che esplora la cucina italiana contemporanea è sempre più consolidata; la seconda a Roma, con la formula Bar e Cucina chiamata a rilanciare il bar all’italiana in forma anch’essa contemporanea, perché specchio di nuove abitudini di consumo, che contemplano però anche il recupero di una socialità smarrita".

Spazio Bar e Cucina aprirà, dunque, ufficialmente, mercoledì 9 ottobre, resterà aperto tutti i giorni dalle 8 alla mezzanotte, con orario no stop. Un impegno maggiore, indubbiamente, con il quale lo chef offrirà un servizio davvero completo e all day long a tutti i clienti: tante aree gastronomiche diverse, con una visione a 360 gradi, per mantenere la stessa filosofia dalla colazione alla cena.