Prati, da Solo Crudo il menù primaverile: specialità crudiste tra Asia e Sud America

Il nome da sè basta a suggerire la proposta culinaria. Da Solo Crudo, piccolo bistrot del quartiere Prati, si mangia crudista. Specialità "veg" che non superano mai i 40 gradi di cottura. Un paradiso per gli amanti della raw food diet, oramai non più un semplice modo di mangiare ma un vero e proprio stile di vita a base di ingredienti sani e nutrienti, gluten free e senza derivati di origine animale. Un successo nel cuore della città, che da qualche giorno ha lanciato un nuovo menù primaverile, più leggero e ricco di influenze fusion tra Asia e Sud America.

E' lo chef Riccardo Rossetti il creatore dei piatti, ispirati alla tradizionale cucina mediterranea ma alleggeriti da frutta secca e anacardi, grazie a preparazioni in cui entrano in gioco consistenze e bilanciamenti. Alla base del nuovo menù la scelta di usare come base i legumi freschi, prodotto tipico della stagione primaverile, garantendo così il giusto apporto di proteine a prescindere dalla presenza della frutta secca.



Nelle nuove creazioni dello chef la tartare di avocado, mango, coriandolo, salsa di peperoni e tabasco tra gli antipasti, i tacos crudisti con avocado, peperoni, carote, scalogno, ravanello, cetriolo e salsa verdida tra i secondi, il tropical storm, una mousse di avocado e lime, salsa di mango e cocco, cialda al sesamo, tra i dolci, risentono delle influenze provenienti dall’America Latina.



Non manca però l’ispirazione dalla cucina orientale, da sempre presente nelle creazioni di Rossetti, che ha avuto modo di affinare le sue tecniche di cucina nel ristorante “Kitcho”, tre stelle Michelin di Kyoto. I noodles orientali e quattro diverse preparazioni di sushi sono tra le proposte del nuovo menù. Un vero toccasana, ma anche un'esperienza di bontà e freschezza assolutamente da provare.