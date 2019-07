Sky Stars Bar, il bar panoramico vista Cupolone dove le opere d'arte diventano cocktail

Qualche sera fa siamo andati alla scoperta di uno dei cocktail bar panoramici della Capitale. Lo Sky Stars Bar, anche noto come "Il bar delle stelle". Si tratta dell'Exclusive Rooftop Bar dell'A.Roma Lifestyle Hotel, elegante hotel con centro congressi, spa e ristorante, situato nel quartiere Gianicolense, in via Giorgio Zoega 59, nella cosiddetta "Valle dei Casali", in una zona tranquilla e residenziale, con una suggestiva vista sulla valle e con la Cupola di San Pietro all'orizzonte.

Lo Sky Stars Bar è la ciliegina sulla torta, la sorpresa che non t'aspetti all'ultimo piano dell'Hotel A.Roma. Un corridoio stretto e lungo che sfocia in una terrazza intima, accogliente e in un cocktail bar in cui c'è Alessandro Antonelli, Bars and Restaurant Manager, a fare gli onori di casa accogliendo ospiti dell'hotel e non solo.

"L'accoglienza è l'ingrediente che non deve mancare", sostiene Alessandro Antonelli ed è proprio questo il primo segreto delle sue drink list che cambiano periodicamente. Da poco, infatti, il bars e restaurant manager dell'A.Roma Lifestyle Hotel ha presentato una nuova carta dei cocktail degna di nota e pronta a rifrescare, rilassare, divertire, appassionare romani e turisti nell'estate 2019.

"Art and Drink", la drink list dello Sky Stars Bar ispirata ad opere d'arte

Art and Drink è il titolo della drink list estiva dello Sky Stars Bar presentata da Alessandro Antonelli; un viaggio tra culture ed opere d'arte (presenti nel rinomato hotel romano) con un'attenzione particolare al fascino di Roma. Ricette ideate ed eseguite dallo staff dello Skystars Bar con la direzione tecnica di Claudio Diamantini.

Si inizia con l' "All road leads to" (sherry tio pepe alomini fino, sakè gekkeikan, grappa smooth, sweet'n' sour, carpano bianco, chicchi di uva, star fruit) ideato da Alessandro Martinoli e ispirato a "Silk road", il bozzolo del baco da seta - opera d'arte situata proprio all'ingresso del sontuoso hotel - simbolo della nascita di una grande idea: unire Oriente e Occidente. Si prosegue con "Trilogia di lamponi" (tequila j.cuervo traditional, liquore quaglia ai lamponi, shrub di lamponi, succo di limone, crusta di lamponi disidratati e sale maldon), idea di Maurizio Palocci, cocktail legato a "Life and city trasformation" opera d'arte che narra la storia e la trasformazione di Roma.

E la Capitale trionfa in "Blood e Coins" (rum diplomatico mantuano, liquore fico d'india giardini d'amore, vermouth rosso carlo alberto, cialda di sesterzio romano), un cocktail ideato da Alessandro Antonelli, servito in una coppa d'argento con foglia d'alloro e cialda di sesterzio romano che ti porta direttamente nell'Antica Roma. Protagonista anche Livia Drusilla, moglie di Augusto, nel cocktail "Bellatrix" (gin infuso con butterfly tea, meringa , liquore s.germain, lime, schiuma vellutata al prosecco) firmato da Valerio Proietti.

Big Bambù, Kimbo, Omnia, 41-12 sono i cocktail che completano "Art e Drink" e che portano gli ospiti a sorseggiare storie, culture, arte, creatività, mentre comodamente sedutoi su divanetto e poltrone ad ammirare la bellezza di Roma.

Se volete vivere una serata magica, davanti ad un buon drink (non il solito!) Sky Stars Bar è una location da tenere presente.

Gallery