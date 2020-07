Tra Cake Pops su stecco e Pancake: l'estate "unconventional" di Selina Ice Cream

A più di un anno dall’apertura Selina Ice Cream Company, la gelateria nata nel quartiere romano Montesacro, conferma la sua anima creativa e internazionale con le sue specialità pop e le novità unconventional create per l’estate 2020.

Ideata da Luca Masala, project manager di Selina, Mattia Mancini, Valentina Manuelli, Marzia Margheriti e Flavio Zianna – lo stesso team di Vintro Bar&Bites - Selina ha conquistato la clientela con il gelato in tutte le sue più imprevedibili ma soprattutto irresistibili declinazioni. Qui il gelato si fonde con i dolci della bakery americana per dare vita a golose e creative soluzioni.

“Grande novità dell’estate 2020 sono i Cake Pops, deliziosi dolcetti a base di pan di spagna glassati e decorati nei modi più divertenti, serviti su stecco come un chupa chups”, racconta Luca Masala. Una nuova specialità di Selina che si prepara a diventare protagonista delle nuove tendenze dell’estate.

Oltre ai Cake Pops sono stati inseriti in menu i Pancake - disponibili in vari gusti, tra cui fragola e cioccolato bianco - e i Cremolati alla frutta dalla consistenza cremosa e dal sapore fresco e dissetante da gustare al lampone, al passion fruit, alla fragola, alla mora e all’ ananas.

Il gelato di Selina: un gusto tira l'altro

Tra i prodotti più gettonati di Selina troviamo la Coppa Selina ( fragole con gelato, crumble alla vaniglia e panna) la Coppa Brownie (frozen yogurt, pezzi di brownie, panna e cioccolato) e l’Ice Cheesecake, il gelato di cheesecake sullo stecco, disponibile in vari gusti. Imperdibile il gelato al gusto Pistacchio, Nocciola Ipg e Cioccolato Selina realizzato con Cioccolato fondente monorigine Venezuela con crunch di fave di cacao.

Sono molto richiesti dalla clientela anche quelli d’impronta americana come il Lemon Cake, il Brownie e Mirtillo, la Red Velvet e l’ Apple Pie. Goduriosi e molti instagrammati i Bubble waffle di Selina, una cialda croccante preparata alla piastra e farcita con il gelato e tante leccornie.

Non mancano i gusti alla frutta tutti 100% vegani, senza latte o altri ingredienti di origine animale. Creatività, ricerca e produzione artigianale sono gli ingredienti fondamentali di Selina dove tutto è preparato con materie prime di alta qualità nel laboratorio dal maestro gelatiere Luca Masala.

Durante il lockdown il gelato è stato uno dei food delivery più richiesti e per questo Selina ha deciso di proseguire la consegna a domicilio attraverso le piattaforme Just Eat e Uber Eats.

Il concept di Selina

Selina è un invito a prendersi una pausa senza fretta, un pomeriggio di ozio leggendo sul divano nel bel giardino di 30 mq, un punto di riferimento per il tempo libero, da soli o in compagnia di amici. Atmosfera informale, buona musica, arredi in legno e ferro, colori materici ispirati alla terra e alla natura: tutti ingredienti che contribuiscono a creare una magica oasi di pace e tranquillità.

Il concept che rompe gli schemi con la tradizionale esperienza della gelateria. Il design degli interni è progettato per essere uno spazio contemporaneo e smart, accogliente e funzionale, sia per le ore dedicate a lavoro o studio sia per quelle dedicate al relax.

Un menu all day che inizia dalle ore 12.00 e prosegue con differenti pause golose durante la giornata fino al dopo cena arrivando a mezzanotte o anche oltre in piena estate: perché è sempre il momento giusto per un irresistibile Cono Oreo o una Carrot Cake da abbinare a una tazza di caffè.