Sbanco & Friends, seconda stagione: pizze, fritti e maratone di supplì con i migliori chef e pizzaioli d'Italia

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, dopo essere stato premiato tra le migliori 50 pizzerie al mondo ed aver vinto il Premio Migliore Proposta dei Fritti per la guida 50TopPizza, Sbanco presenta un'altrettanto ricca stagione - da settembre ‘19 ad agosto ‘20 - in cui si alterneranno ogni mese alcuni amici provenienti da tutta Italia per eseguire con noi pizze indimenticabili e le giornate Tutto Fritto Day, dal motto #fryordie: lunghe maratone di supplì, frittate di pasta, polpette e montanare che vi ingrasseranno nei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno ed agosto.

Sbanco & Friends 2019-2020

La stagione si apre con il primo appuntamento di Sbanco & Friends che vedrà ospite il 12 settembre, nella giornata del Pizza Romana Day - organizzata da Agrodolce - il giovanissimo Sami El Sabawy, romano classe 1988, maestro pizzaiolo della tradizione romana al mattarello.

Nei mesi seguenti si alterneranno i Tutto Fritto Day ad altri straordinari ospiti, che hanno voluto condividere con noi il percorso di scoperta di nuove ricette, sapori, farine, abbinamenti e materie prime legate al mondo della pizza.

Il calendario

Sami El Sabawy - Settembre

Sami torna alle origini e lo fa con una pizza romana, stesa con il mattarello, sottile ed estremamente croccante, dal centro fino ai bordi. Un pizzaiolo dalla tecnica e dall'esperienza maturata nel corso degli anni: fondamentale, in questo percorso, l'incontro con il suo maestro Gabriele Bonci che lo ha incoraggiato e sostenuto in questa nuova strada.

Giorgio “Giorgione” Barchiesi - Novembre

Romano di origine ed umbro di adozione, nel suo orto coltiva di tutto, alleva gli animali e nel suo Ristorante Alla Via di Mezzo cucina ricette semplici, gustose e dirette senza mai rinunciare alla bontà delle materie prime.

Francesco Martucci - Gennaio

Primo classificato nella appena trascorsa terza edizione di 50TopPizza e titolare della pizzeria I Masanielli. Grintoso e determinato, Francesco comincia la sua gavetta a soli dieci anni nella pizzeria dello zio; saranno proprio la sua determinazione e la sua grinta a portarlo fino al podio senza mai allontanarlo dal banco della sua pizzeria dove, sera dopo sera, continua ad "ammaccare" le pizze per i suoi clienti.

Peppe Guida* - Marzo

Chef e patron dell'Antica Osteria Nonna Rosa -1 stella Michelin- di Vico Equense. La sua cucina è fatta di ricette tradizionali delle penisola sorrentina, un'attenta selezione delle materie prime, lavorazioni ineccepibili e la capacità ed il guizzo di essere contemporanea.

Gianfranco Iervolino - Maggio

Due le sue grandi passioni: la pizza e la musica. Studioso ed indiscusso professionista, da sempre attento alla ricerca della lievitazione perfetta, nella pizzeria 450 Gradi di Pomigliano d'Arco presenta le sue pizze prendendo spunto dalla tradizione campana, selezionando gli ingredienti tra i migliori del suo territorio e senza timore di definire la sua una pizza gourmet.

Sancho & Osteria dell'Orologio - Luglio

I fratelli Di Lelio e Marco Claroni sono riconosciuti come punto di riferimento della vicina Fiumicino.

I primi, da tempo alla guida dell'attività familiare sul lungomare laziale, sono considerati oggi tra i laboratori di pizzeria più all'avanguardia d'Italia, eseguendo e sperimentando la tradizione.

Marco Claroni è da anni uno dei paladini del gusto "vero" di mare. Nessun trucco e tanta tecnica, soprattutto grande attenzione alla freschezza del prodotto e a non sprecarne nessuna parte, così da eseguire una cucina etica, oltre che dai gusti netti.

La stagione si concluderà ad agosto con l'ultima data del Tutto Fritto Day in una Summer Edition da non perdere.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Ferrarelle, Pastificio Felicetti, Olitalia e Riso Buono.