San Valentino, i ristoranti di Roma che dedicano un menù speciale agli innamorati

San Valentino è, ormai, alle porte. Stai iniziando a pensare alla serata speciale da trascorrere con il partner? Se non ci sono in programma viaggi o gite fuori porta, i ristoranti della Capitale sono un'ottima alternativa per il 14 febbraio.

Tra menù dedicati, proposte culinarie speciali, location romantiche, consigli per prenderlo/a per la gola, ecco tutti i ristoranti dove trascorrere il San Valentino a Roma:

San Valentino da Meaters

Meaters, regno della 'brace' a Ponte Milvio, ha pensato di creare un menù speciale per San Valentino, dedicato a chi ama mangiare bene. Il menù degustazione, con note speziate, piccanti e golose ha il costo di 90 euro a coppia.

Di seguito il menù completo:

TARTARE

Tartare di bovino Marango con patate paglia e spicy mayo

BUFFALO WINGS

Alette di pollo fritte e glassate con salsa di sedano, tabasco e burro (6 pz)

YAKITORI

Spiedini di manzo con salsa Teriyaki (4 pz)

PANNOCCHIA DI MAIS ALLA GRIGLIA

Pannocchia cotta al vapore e grigliata al burro (2 pz)

PLUMA IBERICA

Pluma di maiale iberico con macco di patate e funghi Shiitake (2 assaggi)

DIRT CAKE Budino con crumble al cioccolato e germogli (2 assaggi)

Drink:

TU VÒ FA L’AMERICANO

Campari, Punt&Mes, liquore al chinotto, Angostura, Orange bitter, oli essenziali di arancia e limone

NEW YORK SOUR

Bourbon whiskey, succo di limone, sciroppo di zucchero, albume e float di vino rosso

Per info e prenotazioni: 06.52721326

San Valentino al Babingtons

Foto @ufficiostampa

L'amore rappresenta da sempre un elemento fondante della filosofia del Babingtons, per questo la nota sala da tè in piazza di Spagna ha organizzato il Valentine's Victoria Tea a base di tè e piatti dolci e salati della tradizione anglosassone. Protagonisti soprattutto il 'Tè degli amanti' e 'In the mood for love'. L'evento avrà inizio alle 18,30 al costo di 48 euro a persona.

Di seguito il menù completo:

Poppy Rice Cup (riso al granchio piccante)

Cup cake salati con mousse di pomodorini secchi

Rondelle di salmone affumicato scozzese con burro al lime

Sandwiches con tonno e menta

Sandwiches con gamberi e salsa rosa

Sandwiches con insalata di pollo allo zenzero

Piccole omelette elle erbe

Cupcake alla rosa e vaniglia

Mousse al peperoncino

Shortbread con cuore di marmellata alla fragola

Mini Red velvet

Pavlova con fragole e cioccolato bianco

Drinks:

Cioccolata Calda con panna al rhum

Tè degli Amanti, tè verde con frutti esotici

In The mood for Love, tè oolong con agrumi

Prosecco

San Valentino da Malandros

Foto da Facebook @malandros

Patiti della cucina spagnola, questo è il ristorante che fa per voi. Malandros, a Ponte Milvio, ha pensato ad un menù di coppia speciale per San Valentino. Il prezzo per due persone è di 90 euro.

Di seguito il menù completo:

Puntillas de calamar Frittura di calamaretti

Empanadillas de verduras

Pasta brisé ripiena di pisto manchego (2 pz)

Croquetas de pescado Crocchetta fritta di besciamella e spigola (2 pz)

Pulpo a la Gallega Polpo bollito, pimentón dolce, patate bollite e maionese di polpo

Paella de Bogavante - Astice - Riso, zafferano, pimentón, soffritto di cipolla, aglio, pomodoro e peperoni, astice, prezzemolo e limone

Crema Catalana Crema tipica della Catalogna con petali di rosa (2 assaggi)

Media Jarra de sangría O,5 L

Per info e prenotazioni: 06.33222179

San Valentino da Brado

Foto da Facebook @bradoroma

Cosa c'è di più romantico di un rifugio di montagna? Brado - ristorante in zona Appio-Latino - propone un menù dedicato agli innamorati, a base di selvaggina. Da bere? Birra artigianale. Il costo è di 45 euro a persona (acqua e pane inclusi, bevande escluse)

Di seguito il menù completo:

Menù Prosecco e Benvenuto dello chef bruschettina di pane alla stout, burro francese, timo e tartufo

Vellutata di patate, cardoncelli arrosto, lardo di Cinta Senese e gocce di balsamico

Petto d’anatra affumicato, puntarelle e stracciatella di burrata

Risotto allo zafferano con lardo e battuto di daino

Lombo di cervo ai frutti rossi, polenta taragna grigliata ed hascè di verdure

Red velvet ai lamponi

Per prenotazioni: 375/5140851

San Valentino a Radisson Blu

Foto @ufficiostampa

Un San Valentino al Ristorante Sette non potrà che essere super romantico. Il ristorante, all'interno del Radisson Blu Hotel, gode di una vista mozzafiato sulla Roma illuminata. Il menù di San Valentino, studiato dallo chef Giuseppe Gaglione, ha un costo di 65 euro a persona.

Di seguito il menù completo:

Ciliegia con cuore morbido al salmone e finger lime

Cherry with soft heart of salmon and finger lime

Ostrica con maionese di pecorino romano e concassè di pere al Pernot Oyster with Roman Pecorino mayo and pear concassè with Pernot

Riso Acquerello con gamberi rossi di Mazara, dragoncello e peperoncino Riso Acquerello with red prawns of Mazara, tarragon and chili pepper

Triglia, provola affumicata, spugna di spinacino e chips di fiori di loto Mullet with smoked provola, spinach sponge and lotus flower chips

Sfera di cioccolato fondente con mousse al frutto della passione e crumble ai lamponi Dark chocolate ball with passion fruit mousse and raspberry crumble

Caffè e acqua inclusi

San Valentino da Chinappi

Foto @ufficiostampa

Il ristorante Chinappi, a Porta Pia, conosciuto per la sua cucina di pesce, propone per San Valentino un romantico menù, per soddisfare anche i palati più esigenti, al costo di 99 euro a persona:

Di seguito il menù completo:

Benvenuto con pane bagnato ai fagioli e gamberi rosso

Carpaccio di fragolino su carciofi e mentuccia

La tiella di polpo verace di Gaeta

Classico totano ripieno su cicoria

Catalana di mazzancolle di Formia

Brodetto di sparnocchie e scampi con pasta spezzata

Terrina di cioccolato su salsa di pistacchio

San Valentino da Diana's Place

Foto @ufficiostampa

Bakery e Winery, questo ristorante lo suggeriamo agli amanti dei vini (anche dei più pregiati e provenienti da tutto il mondo) e della cucina italiana contemporanea. In questo caso le opzioni per San Valentino sono due, con due prezzi ben differenti:

Wine Pairing Classico: € 75 per persona -Tre calici in abbinamento, selezionati dai sommelier del Diana’s tra i grandi classici del vino italiano e francese.

€ 75 per persona -Tre calici in abbinamento, selezionati dai sommelier del Diana’s tra i grandi classici del vino italiano e francese. Top Wine Pairing: € 220 a persona -Tre calici tra i migliori vini al mondo, vecchie annate o speciali produzioni.

Di seguito il menù di San Valentino:

Pesce fritto e baccalà con patate alla carbonara di mare

Arrosticino di Astice con stracciata di bufala ed estratto di sedano allo zenzero

Calamarata con moscardini, ristretto di pomodoro e pesto di lattuga e pinoli

Filetto di rana pescatrice con purè di patate viola e pere balsamiche caramellate

Bon Bon alle mele e cannella

Zuppetta di cioccolato e rhum

San Valentino al 1978

Foto da Facebook @ristorante1978

Il ristorante di via Zara si sta preparando a celebrare il San Valentino con un menù ricercato e variegato, anche per palati raffinati ed esigenti. Il costo a persona è di 70 euro.

Di seguito il menù completo:

Aperitivo Calice di Champagne

Daikon crudo di gambero e uovo 65°

Ostrica, salsa e sabbia di insalata marina

Frittella di Bianchetti e Riso

Antipasti

Rana pescatrice, crosta di guanciale, maionese di cipollotti e gelatina

Amour Sella di coniglio in sushi d'alga Nori, aglio nero emulsionato, acidi e sentori

Primo

Carnaroli al latte, funghi Sitache, crostacei e polvere di capperi

Secondo

Cuor di filetto e foie, pane e radici

Dessert

Cuore rosso passione al cioccolato e peperoncino,fragole e frolla dark

Piccola Pasticceria:

Cuore di Macaron con ganache dark

Cioccolato rosso ripieno di Passion Fruit

Crème Brulé al Lime

San Valentino all'Enoteca La Torre

Foto @ufficiostampa

Per le coppie che amano mangiare qualcosa di buono (e non scontato), davanti ad un buon calice, anche l'Enoteca La Torre è da tenere in considerazione con il suo menù ricco e variegato di San Valentino. Il costo, in questo caso è di 140 euro a persona (bevande escluse)

Di seguito il menù completo:

Stuzzichini di benvenuto dello chef

Indivia belga, Contreau e panna acida

Gamberi rossi, burrata, kumquat e puntarelle alle acciughe

Risotto al limone, calamaro marinato, asparagi e yogurt di bufala

Ravioli di coda alla vaccinara affumicata al cardamomo nero, provolone del monaco, cime di rapa e marsala

Uovo, taleggio di bufala e sentori di sottobosco

Filetto alla Rossini, lattuga di mare, lattuga di terra e pisco sour

Cheesecake al doppio cioccolato, frutto della passione e melissa