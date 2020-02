San Valentino al ristorante: i menù che celebrano l'amore a Roma

San Valentino è alle porte. C'è chi, il 14 febbraio, ama festeggiare in casa, chi al teatro, chi in viaggio. E poi c'è chi conserva la romantica tradizione della cena a lume di candela. Magari nel ristorante del cuore, quello dove siete andati a cena fuori la prima volta, o in quel locale che ha appena aperto o, ancora, in quella location da sogno, per fare al partner un regalo davvero speciale.

Se hai in mente di organizzare una romantica cena per San Valentino a Roma, vai sul sicuro, perché la Capitale - con la sua variegata scelta di ristoranti per tutti i gusti e tutte le tasche - risponde ad ogni richiestae, sposa tutte le filosofie, realizza tutti i sogni degli innamorati con menù dedicati, speciali, gustosi.

Ecco una lista di ristoranti dove andare a San Valentino a Roma:

San Valentino da Dao Restaurant

IL BENVENUTO

Bocciolo di Rosa (spumante, acqua di rose, lychee)

Ostrica fritta con sale e pepe di Sichuan

LA CENA

mix di jiaozi di pesce con uno special all'astice e tartufo (totale 6 pezzi)

Gnocchi con capesante

Spaghetti saltati ai frutti di mare alla DAO

Astice aromatizzato da condividere

Branzino croccante con pinoli in salsa agrodolce da condividere

Riso bianco con verdure cinesi

Insalata di carciofi alla DAO

Dessert a scelta:

tiramisù al tè verde

cheesecake al mango

Prezzo a persona 45,00€ bevande escluse

Dao Chinese Restaurant, Viale Jonio, 328/330

San Valentino da Proloco Dol con "Prolove Menu"

Burrata di Amaseno con alici di Terracina e composta di peperoncini piccanti in agrodolce

Polpetta di coda alla vaccinara con cacao e insalatina di sedano

Picio con glassa di agnello e barbabietola affumicata

Baccalà con crema di cavolfiore, zafferano e demiglace vegetale

Pane perduto fondente con crema di blu di mucca e visciole

50€ bevande escluse

Alternativa vegetariana

Ortaggi e radici alla brace con fonduta di fiocco della Tuscia

Fois gras vegetariano su Pan brioche

Raviolo ricotta liquirizia di Mauro Secondi e carciofi

Broccolo alla brace del josper con la sua crema e salsa vegetale

Pane perduto fondente con crema di blu di mucca e visciole

45€ bevande escluse

Proloco DOL Trastevere, Via Goffredo Mameli 23

San Valentino da Centro

Tartare di fassona, porro in oliocottura, tuorlo di peperone, sabbia di aglio olio e peperoncino e carta di pomodoro

Risotto ai funghi porcini, blue di capra ai frutti di bosco e castagne al vapore

Lombetto di agnello panato ai profumi di bosco, spuma di sedano rapa e carciofi in doppia consistenza

Panna cotta al caprino con sorbetto di rapa rossa e arancia

40€ a persona bevande escluse

Centro, Via Cavour, 61

San Valentino da Aqualunae Bistrot

Ostrica e calice di prosecco

Degustazione del nostro pane fatto in casa e olio

Cappesante scottate indivia fois gras dei romani pomodorino glassato

Carnaroli cacio e pepe gambero rosso rucola e topinambur

Paccheri guanciale croccante e pomodorini polpo rosmarino e broccolo marinato

Carpaccio di avocado spinaci bavetta di Ricciola paglia e fieno leggermente affumicata e yogurt alla curcuma

Pre dessert

Semifreddo al passion Fruit cioccolato al peperoncino e lingua di gatto al cocco

65 euro a persona

Aqualunae Bistrot, Piazza dei Quiriti, 20

San Valentino da Archivolto

Benvenuto

Assaggi di oli e pinzimonio di verdure baby acquaponiche

Antipasto

Cheesecake al gorgonzola con ostrica in tempura e salsa al passionfruit

oppure

Fonduta di patate al formaggio, uovo 74° e tartufo nero

Vino: Rosè Kallistè Metodo Classico Brut

Primi

Risotto allozafferano con capesante marinate allaraparossa

oppure

Mezzo pacchero con broccoloromanesco, fonduta di pecorino e tartufonero

Vino: MofeteEtna Doc Palmento Costanzo

TrebbianoSpoletinoDoc Cantina Le Cimate

Secondi

Astice tiepido alla catalana

oppure

Guancia di manzobrasata e crema di riso al tartufonero

Vino: Chiaretto del MonferratoDoc Il Giullare Carlin de Paolo

Dedicato a Benedetta Sangiovese Igt Fietri

Dolce

Bignè fritto su crema inglese e gianduia

Vino: Spritz bianco al sambuco

Prezzo: 120€ a persona

Archivolto, Vicolo delle Ceste, 28

San Valentino da Barbieri23

Benvenuto

Toast di pane fatto in casa con gamberorosamarinato al cognac, crema di patatadolci e granella di nocciole

Cocktail in rosso

Antipasto

Ceviche di ricciola con insalata di foglie di senape e vellutata di pomodorigialli

Primo piatto

Ravioli di patate con umido di polpo e menta

Vino: VierisSauvignon – Vie di Romans – Friuli - Sauvignon Blanc Barrique DOC, 14,5%

Secondo piatto

Trancio di salmone al vapore con bisque cremosa di crostacei, fogliefresche di bietole e salsa allo yogurt

Vino: Pinot Nero – Ritterhof - Trentino – Pinot Nero DOC, 13,5%

Dessert

Dolce al cioccolatoporpora

Vino: Passito di Sicilia – CantineColosi - Moscato IGP 13%

Prezzo: 95,00€ a persona

Barbieri 23, Via dei Barbieri, 23

"Love is all around!", San Valentino da Casa & Bottega

Da Casa & Bottega si celebra l’Amore per gli animali, il pianeta e l’essere umano.

Boule di pane e parmigiano su brodo di daikon e spezie

Risotto con crema di topinambur, funghi cardoncelli e salsa dolce di aglio nero (A prova di bacio!)

Feta croccante al forno con salsa di cannellini alla nocciolina, cavolfiori in giardiniera e maionese vegetale al rafano

Cuore! Mousse al torroncino e frutti di bosco con biscotto alle more e mini macaron alla vaniglia

45,00 € a persona (vini e bevande inclusi)

Casa & Bottega, via dei Coronari, 183

San Valentino da Eataly

La scelta è variegata da Eataly e potete scegliere di trascorrere il San Valentino da Terra, in Birreria, nel ristorante della Pasta o in quello della Pizza. Trovate di seguito tutti i menù nel dettaglio:

TERRA

● Calice di bollicine di benvenuto

● Petto d’anatra scottato, sedano rapa e vino cotto

● Raviolo di ricotta del “Pastificio Secondi” con crema al parmigiano reggiano 24 mesi e pancetta affumicata croccante

● Controfiletto frollato di Fassona piemontese de “La Granda” da condividere con contorno di stagione

● Sorbetto al mandarino tardivo e briciole di mais

● Tortino al cioccolato con cuore morbido, zabaione e nocciole sabbiate

● Pane e servizio inclusi

● Bevande escluse

● € 80 a coppia

RISTORANTE DELLA PASTA



● Fritto di mare (calamari, gamberi, alici e verdure)

● Spaghetti alle vongole (nella padella da condividere)

● 2 dolci a scelta tra tiramisù e gelato alla crema con amarene “Fabbri”

● Pane e servizio inclusi

● Bevande escluse

● € 40 a coppia



RISTORANTE DELLA PIZZA

● Tris di fritti (panelle e carciofi, supplì pomodoro)

● La pizza grande con 4 gusti (margherita Napoli, quattro formaggi e diavola)

● 2 dolci a scelta tra tiramisù e gelato alla crema con amarene “Fabbri”

● Pane e servizio inclusi

● Bevande escluse

● € 30 a coppia



BIRRERIA

● Tris di bruschette (pomodoro, puttanesca, provatura e alici)

● Un piatto a scelta tra Costine affumicate in salsa bbq con patatine stick oppure galletto alla diavola leggermente piccante con patatine stick

● Tiramisù

● 2 birre artigianali a scelta tra ???

● Pane, servizio e acqua Lurisia 0,75 inclusi

● €50 a coppia

Per maggiori info e prenotazioni chiamare il +39 347 630 2386

Eataly, piazzale XII Ottobre 1492

San Valentino da Acquasanta

Tartare di tonno, lattuga, pompdoro e maionese alioli

Calamaro carciofi e spuma di patate affumicata

Noodles a Testaccio

Risotto, broccoletti, crudo di Ombrina affumicata e caprino

Rombo, topinambur, gelato alla senape e frutti rossi

Brownie al cioccolato con noci sabbiate e sorbetto di lampone

50 euro

Acquasanta, Via Aldo Manuzio, 28

San Valentino a Casa Coppelle

Menù pesce

ANTIPASTO

Ostriche gratinate su sale nero e spuma di passion fruit

PRIMO

Cannelloni di gamberi rossi di Mazara, crema al pesto di basilico e pistacchi

SECONDO

Spigola arrosto con polvere di barbabietola e crema di patate dolci

DESSERT

La Passion: Cocco e Maracuja

Euro 160 a coppia bevande escluse

Euro 240 a coppia con abbinamento vini

Menu carne

ANTIPASTO

Crema di piselli, pancia di maialino iberico e uovo di quaglia

PRIMO

Gnocchi di ricotta, carciofo e guanciale croccante

SECONDO

Carrè d’agnello af umicato con panaché di verdure

DESSERT

La Passion: Cocco e Maracuja

Euro 160 a coppia bevande escluse

Euro 240 a coppia con abbinamento vini

Casa Coppelle, Piazza delle Coppelle, 49

San Valentino al Radisson Blu es. Hotel Roma

Il Radisson Blu es. Hotel propone 2 pacchetti speciali con Camera+Cena o Camera+Cena+SPA esclusivamente per due, per trascorre San Valentino in modo assolutamente speciale.

SPECIALE CAMERA & CENA:

-10% di sconto sulla 1 notte (14 Febbraio) e sconto speciale del 15% sulla 2 notte (15 Febbraio)

- ricca colazione

- cena romantica con menù degli innamorati che include 2 antipasti, 1 primo, 1 secondo e 1 dolce. Acqua e caffè inclusi.

Menu

Gambero rosso, mela verde e cocco

Ceviche di pescatrice, maionese d’ostrica e caviale di tè nero affumicato

Riso Buono, capesante, yuzu e lampone

Rombo chiodato, baby mais, crema di zucca e zenzero arrosto

Cioccolato fondente, frutti rossi e croccante di mandorla amara

Caffè e acqua inclusi

€ 65,00 p.p.

SPECIALE CAMERA, CENA & SPA:

-10% di sconto sulla 1 notte (14 Febbraio) e sconto speciale del 15% sulla 2 notte (15 Febbraio)

- ricca colazione

- cena romantica con menù degli innamorati che include 2 antipasti, 1 primo, 1 secondo e 1 dolce. Acqua e caffè inclusi.

Menu

Gambero rosso, mela verde e cocco

Ceviche di pescatrice, maionese d’ostrica e caviale di tè nero affumicato

Riso Buono, capesante, yuzu e lampone

Rombo chiodato, baby mais, crema di zucca e zenzero arrosto

Cioccolato fondente, frutti rossi e croccante di mandorla amara

Caffè e acqua inclusi

€ 65,00 p.p.

- 2 massaggi personalizzati di 55 min nella nostra SPA, con inclusi SPA Kit e accesso a sauna, bagno turco, area relaxf. Il percorso Sensoriale avrà una durata massima di 2h.

Per maggiori informazioni e per prenotare: https://www.facebook.com/events/1900116120118743/

Radisson Blu es. Hotel, Via Filippo Turati, 171

San Valentino da Reserva Restaurante

Bienvenido

Tataki di picana, brunoise di sedano, salsa di pisco e zenzero

Primeiro Plato

Langosta Surena

Plato Principal

Guancia di manzo con crema di topinambur e manioca,

carota baby e cavoletti di Bruxelles

Postre

Mousse al mango e passion fruit, cialda di quinoa soffiata,

lampone liofilizzato e glassa al cioccolato bianco

Cocktail

Pablo 15€ se scelto singolarmente

Gabriela 15€ se scelto singolarmente

Il menu completo, compresi due cocktail, 120€ la coppia

Reserva Restaurante, Via del Pellegrino, 163

San Valentino da Unique al Palatino - Garden Restaurant

Il ristorante accoglie tutti gli innamorati regalando loro un’esperienza indimenticabile con una cena a lume di candela e musica dal vivo.

Il menu:

- Aperitivo di benvenuto

- Insalatina di gamberi e galletto speziato con salsa di soia e miele e cremoso ai lamponi

- Tagliolini con crema di crostacei con zenzero e pinoli

- Fagottino farcito con formaggi e funghi

- Tagliata di Angus in salsa mole di cacao al 70% e peperoncino

- Verdurine all’orientale e patate alla rustica

- Sbriciolata al cioccolato con pere al rhum e formaggio cremoso

- Caffè

Prezzo:

€ 60,00 a persona (bevande escluse)

Unique al Palatino - Garden Restaurant, Via di S. Teodoro, 48

San Valentino da Jackie O'

Luci soffuse, servizio attento e un'atmosfera che in ogni dettaglio, compreso il sottofondo musicale, comunica attenzione: il San Valentino del Jackie O' prevede una serata dove vivere o dichiarare amore con gusto, eleganza e la giusta dose di divertimento, con menu alla carta ed un dessert inequivocabilmente romantico.

Jackie O', Via Boncompagni, 11

San Valentino da Imago - Hotel Hassler

Proposta cena €260 per persona IVA inclusa, bevande escluse

Snack di Benvenuto

Welcome Snack



Carne Cruda, Radicchio e Ostrica

Raw beef, Chicory and Oyster



Triglia, Foie Gras e Melograno

Red Mullet, Foie Gras and Pomegranate



Carciofo alla romana

Roman Artichoke



Fusilli ai Frutti di mare

Seafood Fusilli Pasta



Riso Giallo con Ricci di Mare, Agrumi e Midollo

Sea Urchin and Saffron Risotto, Citrus and Bone Marrow



Branzino Patate e Porri

Seabass Potatoes and Leeks



Manzo,Rose e Barbabietole

Beef, Roses and Beetroots



Millefoglie,Vaniglia, Fragoline e Balsamico

“Millefoglie”, Vanilla, Wild Strawberries and Balsamic Vinegar

Piazza della Trinità dei Monti, 6

Hassler Bar - Hotel Hassler

Proposta aperitivo

“Stand by Me”

L’amore è un’emozione complessa e può essere difficile da esprime in qualsiasi lingua, per non parlare di un cocktail che farà innamorare,(per la seconda volta) la tua persona speciale di te.

Piazza della Trinità dei Monti, 6

Palazzetto Hotel Hassler

Proposta aperitivo

“l’amour toujours”

Vicolo del Bottino, 8

San Valentino da Mirabelle – Hotel Splendide Royal

Proposta cena – Bevande escluse€ 250,00 a persona

Ostriche, burrata, passion fruit e spugna al chili

Croccantella di capesante, guanciale, puntarelle e sorbetto allo zenzero

Baccalà di Morro, spuma di mais e tartufo nero pregiato

Cappellotti di cernia, ceci di Spello, cicoria e frutti di mare

BBQ di astice blu con wok di verdure e riso soffiato

Cuori speZiati

Mango mi Cocco...li

Mirabelle, Via di Porta Pinciana, 14

San Valentino da Giulia Restaurant

Proposta cena – € 75bevande escluse

Amuse Bouche

Ostrica, Pollo Croccante e Limone

Insalata Cruda di Mare ed Estratto di Lattuga

Polpo, Carciofi e Topinambur

Risotto d’Amare e Tarallo Napoletano

Pescatrice, Pomodoro, Capperi, Alici e Radicchio

Financier in Rosso, Mascarpone e Frutto della Passione

Petite Four

Giulia Restaurant, Lungotevere dei Tebaldi, 4a

San Valentino da Settimo – Sofitel Hotel

Proposta cena – € 150 escluse bevande

Flûte di Franciacorta Millesimato Cru Perdù – Castello Bonomi Sfiziosità dello Chef

Ostriche e perle

Il nostro Cocktail di gobbetti allo zenzero

Risotto alla crema di scampi e Franciacorta Millesimato Cru Perdù

Trilogia di Astice, tonno e mazzancolle

Granita di pompelmo ed essenza di rosa

Medaglione di wagyulem arrosto Carciofi e crema di patate

Passione al cioccolato & dolci emozioni

Proposta cena – € 135 escluse bevande

Flûte di Franciacorta Millesimato Cru Perdù – Castello Bonomi Sfiziosità dello Chef

Ostriche e perle

Il nostro Cocktail di gobbetti allo zenzero

Risotto alla crema di scampi e Franciacorta Millesimato Cru Perdù

Trilogia di Astice, tonno e mazzancolle

oppure

Medaglione di wagyulem arrosto Carciofi e crema di patate

Granita di pompelmo ed essenza di rosa

Passione al cioccolato & dolci emozioni

Settimo - Sofitel Hotel, Via Lombardia, 47

San Valentino da Verve

Proposta cena – € 100 esclusi vini

Istantanee dalla cucina

Ostricha frutto della passione e mandorla

Scampo, arance, lenticchie nere e coppa di piedini di maiale

Risotto cavolo nero bottarga e toma

Foie gras cipolla mirtillo e squaquerone

Agnello wafer di coratella ed erbette di campagna

Pre-dessert

Sfogliamisù

Istantanee dalla pasticcera

Verve, Via Giulia, 131

San Valentino da Il marchese

Proposta cena – € 45 esclusi vini

Ostriche

Crocchetta di baccalà mantecato

Carpaccio di salmone marinato e agrumi

Spaghettone ajo ojo peperoncino e gambero rosso crudo

Capasanta patata viola e fruit passion

Cioccolato fondente, lamponi e crumble al cioccolato e peperoncino

Il Marchese, via di Ripetta 162

San Valentino da Moma

Proposta cena - €120 vini esclusi

Granatina di Franciacorta e lamponi

Gamberi rossi, giardiniera ai 3 aceti e ricotta di bufala

Tataki di ricciola, mandarino, cavolo rosso e dragoncello

Bottoli all'olio E.V.O, panna acida e caviale trasmontanus

Risotto, erborinato di pecora Dol, rape rosse e aglio nero

Filetto di razza Marango, radicchio e mosto di uva e scalogni canditi

Tarte al fondente Abinao, sanguinelle e peperoncino

Piccola pasticceria

Moma, Via di S. Basilio, 42

San Valentino da Vista Casina Valadier

Proposta Aperitivo CHILL BAR - €25 a persona

ELISIR D’AMOR

1 Drink dalla nostra cocktail list

Selezione dello Chef di romantici assaggi

polpettine di gamberi con salsa lime e zenzero

cuor di club sandwich al salmone

tarteletta afrodisiaca con uovo di quaglia, tartufo e asparagi

Proposta Cena RISTORANTE VISTA - €150 a persona / Vini Arnaldo Caprai inclusi.

Flûte di Champagne di benvenuto

PASSIONE DI TARTARE

tartare di gambero rosso di Sicilia, frutto della passione e caviale

POLPO INFUOCATO

polpo alla paprica affumicata con catalana arrostita

SCRIGNO DEL MIO CUORE

ravioli ripieni di parmigiano “Vacche Rosse”, vellutata di asparagi e tuorlo marinato

TARTUFO AMORE MIO

cuore di filetto di vitella in pane al tartufo nero, purea e chips di tuberi

DOLCE ZUCCA

Mont Blanc, crumble al cacao e gelato di zucca mantovana

pasticceria secca con zabaione

Vista, Casina Valadier, Piazza Bucarest

San Valentino da Camillo B

Proposta cena CAMILLO - MENU DEGUSTAZIONE € 35 (una tapas,antipasto a scelta tra le 3 proposte, primo, secondo e dolce - sono escluse le bevande - Sarà disponibile anche il menù alla carta di Camillo - CONCERTO DAL VIVO DI MUSICA SWING

Antipasto

Ostrica e gelatina di champagne

Gamberi al vapore,mela e passion fruit

Tartare di ricciola e granita di limone

Primo piatto

Paccheri di Gragnano al ragù di astice,gamberi e stracciatella

Secondo piatto

Rosa di salmone “bruciata”,insalata di verdure e crema di carote allo zenzero

Dolce

“Estasi”Cuore di cioccolato al peperoncino e fragole

Proposta aperitivo CAMILLUCCIO - €18 per 3 tapas con calice di champagne Gremillet – possibile mangiare alla carta

Ostrica “la belle du Nordette”e gelatina di champagne

Gamberi al vapore,mela e passion fruit

Tartare di ricciola e granita di limone

Camillo B, Via Cicerone, 2

San Valentino da Pesciolino

Proposta cena – € 70 escluse bevande

“Aperitivo all’acqua di rose” e snack dal mare

Rosa di ricciola, rapa rossa e tartufo

Mc....Shrimps

Bottoni di burrata all’impepata di cozze

Salmone selvaggio alla “diavola”

Lampone, rosa e Campari

Ovomisù

Pesciolino, Via Belsiana, 30

San Valentino da Ginger sapori e salute Pantheon

Proposta cena – € 60,00 escluse bevande

Benvenuto dello chef

mini magnum di verdure di stagione, crema di mozzarella di bufala affumicata alla paprika

e chips di cavolo nero

Consomme’ di funghi porcini e di stagione, tartufo nero, porcini alla piastra e sfoglia di grano alla rapa rossa

Tonnarelli di pasta fresca con pecorino romano dop e pepe di Kampot

Polpo alla griglia con crema di patate viola, grissini fatti in casa alla rapa rossa, erbe di stagione, giardiniera di arance, crumble di pistacchio

Semifreddo al torrone di Tonara con noci e amaretto di Saronno

Ginger sapori e salute Pantheon, Piazza di S. Eustachio, 54

San Valentino da DONNA E – Elizabeth Unique Hotel Roma

Proposta cena – € 68,00 bevande escluse

Bocconcino di crepes panato e fritto con ricotta e verdure su coulis di pomodoro datterino piccante

Gamberi crudi al profumo di lime con insalatina di finocchi, zenzero e mandorle

Risotto con lamponi e champagne

Ravioli bufala e pomodoro con pesto di basilico al mortaio su crema leggera di melanzane, pinoli e uvetta

Baccalà allo zenzero e rosa canina con patate novelle aromatizzate al rosmarino e tabasco

Mousse al cioccolato e lamponi con crumble al cacao

Vini di nostra selezione inclusi

DONNA E, Elisabeth Unique Hotel Roma, Via delle Colonnette, 35

San Valentino da Barrique – Poggio Le Volpi

Proposta cena –€ 95,00 - bevande escluse

Scampo crudo con burrata e cuore di carciofo

Fegato grasso d’oca con pistacchi e marmellata di pompelmo

Risotto alla lattuga di mare con ostriche e seppie

Piccione con crema di cipolla bianca e scalogno alla pancetta

Ecler con ganache di cioccolato bianco, ribes e spumante

Barrique, Poggio Le Volpi, Via di Fontana Candida, 3

San Valentino da Epos – Poggio Le Volpi

Proposta cena – Menu alla carta

Epos, Poggio Le Volpi, Via di Fontana Candida, 3

San Valentino da Madre

Proposta cena – Menu alla carta con dolce e cocktail dedicati alla serata.

Madre, Largo Angelicum, 1/a