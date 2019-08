VIDEO | Il bar San Calisto spegne 50 candeline. Trastevere celebra 'Marcellino"

Ci sono gli amici di una vita riuniti al tavolo per una lunga partita di briscola. I trasteverini doc che gli hanno visto inaugurare il bar 50 anni fa, ma anche i più giovani che vedono questo locale come punto di riferimento per le proprie serate romane. Il bar San Calisto di Marcello Forti è il cuore di Trasetvere. Dove il tempo sembra essersi fermato e che regala, ad ogni passaggio, una vera e propria esperienza di quella autenticità romana che, malgrado il forte cambiamento del rione negli ultimi tempi, sembra riuscire a resiste. “Non è certo stato facile restare così, non subire cambiamenti - dice Marcello Forti a Roma Today -, qui siamo tutti amici, le persone si trovano bene, possono trovare prodotti di qualità a prezzi bassissimi”.

C’è la band che suona fino al tramonto, poi spaghettata e l’immancabile torta di compleanno. Una festa per Trastevere che riunisce almeno tre generazioni di romani, e non.