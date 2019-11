Salum'E', la mostra mercato di salumi rari italiani

Dal 30 novembre, al 1 dicembre, il WEGIL apre le porte ad una manifestazione dedicata agli amanti dei salumi di nicchia. Si tratta di “Salum’È”, una mostra mercato che vuole promuovere e valorizzare i salumi italiani nel mercato romano.

Questo evento, alla prima edizione, fa parte di un format ormai collaudato che vede La Pecora Nera Editore, casa editrice specializzata in guide enogastronomiche, come organizzatore insieme a Vincenzo Mancino di DOL - di origine laziale, assaggiatore e titolare di più botteghe del gusto nella Capitale, già partner in Formaticum, fiera mercato sulle rarità casearie italiane che alla prima edizione di febbraio ha richiamato circa 1.500 visitatori.

La location è esclusiva. Si tratta del WEGIL, splendido edificio di Trastevere recentemente recuperato dalla Regione Lazio in cui le aziende espositrici, selezionate da Vincenzo Mancino, saranno raggruppate per tipologia di salume e potranno vendere i propri prodotti ai presenti.

L’ingresso prevede un biglietto di 5 euro per giornata che dà diritto all’accesso a tutti i banchi e alle attività di approfondimento pensate sia per gli appassionati che per gli operatori (ristoratori, titolari di botteghe, ecc) tenute da esperti del settore.

Per informazioni potete scrivere a info@lapecoranera.net