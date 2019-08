A Cerveteri torna la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti

La meravigliosa cornice di Piazza Santa Maria sarà anche quest’anno il cuore pulsante della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, giunta alla sua 58esima edizione. "Una piazza vestita a festa, dove protagoniste saranno le cantine vitivinicole del territorio, pronte a promuovere e a vendere i propri prodotti, e soprattutto il prodotto che indiscutibilmente rende Cerveteri famosa nel mondo: il Vino. Non mancheranno ovviamente spettacoli musicali itineranti, suggestivi appuntamenti jazz e incontri con sommelier professionisti, che renderanno ancor più magica l’atmosfera di quella che è una delle tradizioni più ricche di storia di Cerveteri", dichiara Riccardo Ferri, Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, che come consuetudine insieme all’Associazione Culturale Momenti Divini coordinerà le attività legate alla promozione enologica in occasione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, in programma da venerdì 23 a domenica 25 agosto.

"La Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti è la vetrina di maggior prestigio per tutte le aziende e le cantine di Cerveteri per esporre e promuovere i propri prodotti. Lo è ancor di più da quando dallo scorso anno, abbiamo sperimentato la formula di unire questa lunga tradizione di Cerveteri al grande spettacolo di Etruria Eco Festival, che anche in questa edizione vedrà alternarsi sul palco artisti straordinari come Simone Cristicchi e Loredana Bertè – ha detto l’Assessore Riccardo Ferri – protagonista non sarà solamente il vino e la musica, ma tutte le prelibatezze e le eccellenze dei produttori del nostro territorio. Tra uno stand e l’altro, sommelier professionisti inoltre guideranno gli spettatori nella scelta del miglior vino capace di soddisfare al meglio il proprio palato. Nei tre giorni di Sagra sarà possibile acquistare eleganti calici con sacchetta e porta calice che permetterà di degustare gli squisiti prodotti delle nostre cantine. Sarà occasione per assaggiare la straordinaria qualità dei nostri prodotti, e per poter misurare in prima persona la assoluta professionalità dei nostri imprenditori".

Ricco il programma degli eventi in Piazza Santa Maria. Tra i tanti, venerdì 23 agosto alle ore 19:00 musica live con "Gianmario Giobbi e gli Stornellatori", mentre alle ore 21:30 una raffinata esibizione jazz con il Reinaldo Santiago Trio. Sabato 24 agosto, alle ore 21:00 le melodie del Sud America animeranno Piazza Santa Maria con il Tam Tam Time, con Stefano Indino alla fisarmonica, Massimo Carrano alle percussioni e Umberto Vitiello, cantante, chitarrista e percussionista. Domenica 25 agosto, giornata di chiusura della Sagra, spazio al Bruno Musica Live, sempre alle ore 21:00.

Novità assoluta dell'edizione di quest'anno, la possibilità di esprimere la propria preferenza per il vino più gradito. Ogni sera inoltre, verrà estratto un premio tra i biglietti venduti per le degustazioni.