Roscioli trasloca a bordo piscina: "Rosciolino" è la novità dell'estate romana

"Rosciolino". Il nome fa subito simpatia. Sapere, poi, che è un progetto "figlio" del più noto Roscioli, stuzzica inevitabilmente la curiosità dei romani. Dal 3 giugno apre al pubblico la trattoria all'aperto, all'interno del centro sportivo Play Pisana, gestito dall'attore Max Giusti.

Una trattoria con pizzeria, situata in una grande area bordo piscina, circondata da campi da tennis, padel e calcetto. Un'idea nata da Alessandro Roscioli, insieme a Max Giusti, Daniele Aprile, Matteo Murzilli e Stefano Spezia. Una sfida per sperimentare nuovi modi di fare ristorazione sicura, per accogliere i clienti all'aria aperta, con le giuste distanze, nel rispetto di tutte le misure anti-Covid.

Un'interessante versione all’aperto e piena di sole della Salumeria Roscioli di cui, molto probabilmente, sentiremo a lungo parlare per tutta l'estate.

Gli orari e le proposte di "Rosciolino"

Il Chiosco bordo piscina è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:30. Al tavolo o al lettino si potrà approfittare di un Chiosco con aperitivi, bevande, insalate, assaggi cocktail e calici di vino.

Il Chiosco diventa Cocktail Bar dalle 18:00 e accompagna i clienti fino alla chiusura alle 23:30. La carta dei miscelati è curata da Tommaso Borghi.

La cucina, invece, completamente basata sui prodotti della Salumeria Roscioli, racconta una romanità verace, un’attenzione maniacale sul prodotto, intensità e grande sapore. La pizza con farine naturali, a lenta lievitazione è curata da Luca Issa della Pizzeria Piccolo Buco, Rione Trevi.

La Trattoria con Pizza è aperta dal Lunedì al Venerdì a cena dalle 19:30 alle 23:30. Il Sabato e la Domenica, sia a pranzo che a cena, dalle 12:30 alle 16:30 e dalle 19:30 alle 23:30.