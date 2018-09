Mangiare pesce a Santa Marinella e a Santa Severa, ecco 6 ristoranti da non perdere

Mangiare pesce a Santa Marinella e a Santa Severa: dove?

L’estate se ne va, ma non la voglia di passare delle belle giornate al mare. E, allora, perché non chiudere la stagione con una bella mangiata di pesce? Non in città, ovviamente, ma dove c’è uno dei mari più belli del litorale romano: a Santa Marinella o a Santa Severa.

La prima ha il suo corso pieno di negozietti, le palafitte sul mare e il porticciolo davvero suggestivo. La seconda ha il fascino del Castello e una spaziosissima spiaggia ancora un po’ selvaggia. Entrambe hanno un bel mare e degli ottimi ristoranti dove mangiare pesce.

Oggi vi portiamo a conoscere 6 ristoranti dove mangiare (rigorosamente pesce) a Santa Marinella e a Santa Severa. Giusto per chiudere l’estate in bellezza!

6. Sapori di mare (Food & Fish)

Foto da Facebook @saporidimare

Una risto-pescheria, una trattoria di pesce in zona Maiorca, a Santa Marinella, per mangiare pesce freschissimo e di ottima qualità al chiuso o all’aperto. Il menù lo trovi scritto su una grande lavagna, ma ci sono sempre i piatti del giorno a darti qualche altra alternativa. Da provare l’antipasto ricco di mare, gli spaghetti con il granchio, i tagliolini e gli gnocchetti freschi e la frittura che, da Sapori di mare Food & Fish, non manca mai.

Sapori di mare Food & Fish, via Aurelia 611, Santa Marinella – 0766533074

5. Mykonos

Foto da Facebook @ristorantemikonos

Uno stabilimento direttamente sul mare. Un ristorantino che con il suo arredamento bianco e blu ti fa sentire un po’ in Grecia. E, invece, sei a Santa Marinella e puoi mangiare con una spettacolare vista sul mare, di giorno e di sera. Se vai per cena, non perdere la luna che si specchia sull’acqua, le barchette ancorate e quelle che vanno e vengono dal porto di Civitavecchia. Una location piacevole e informale per la tua cena di pesce sul litorale romano.

Mykonos, via Aurelia Km. 64,600, Santa Marinella – 3357619435

4. Molo 21

Foto da Facebook @molo21

Easy chic (e buono, aggiungiamo noi!) è la definizione migliore per il Molo 21, ristorante di pesce, proprio sul mare, a Santa Marinella. Finiti gli stabilimenti, si prosegue in direzione Civitavecchia ed ecco che il Molo 21 te lo trovi sulla sinistra. Un menù di pesce per veri intenditori, con un ottimo calice di vino bianco a fare da accompagnamento. La vista sul mare completa questa cornice romantica e suggestiva.

Molo 21, Lungomare Marconi 21, Santa Marinella - 328 669 2629

3. Il Bettolino

Foto da Facebook @ilbettolino

Non si affaccia sul mare, ma su una pittoresca piazzetta (piazza Trieste per l’esattezza) proprio nel centro storico di Santa Marinella. E’ un ristorantino accogliente, familiare, che ti offre pesce freschissimo ogni giorno. Puoi mangiare nel locale interno o nei numerosi tavoli all’aperto, per goderti questo pittoresco borgo di mare. Terminata la cena, il mare è a due passi e il porticciolo si raggiunge con una piacevole passeggiata di pochi minuti. Ma, attenzione: ti conviene prenotare, perché Il Bettolino è quasi sempre pieno.

Il Bettolino, via della Libertà 6, Santa Marinella – 0766.513099

2. Barracuda young

Foto da Facebook @barracudayoung

Direttamente sul mare di Santa Severa, vista Castello, con un menù ricco di pesce e arredamento e servizio curati nei minimi dettagli. Sei da Barracuda Young uno dei ristoranti di pesce più conosciuti della zona. Dai tagliolini all’astice ai crudi di pesce, dalle tartare presentate a regola d’arte al baccalà pastellato e ai fritti di pesce. Da Barracuda Young c’è da rifarsi la vista e da leccarsi i baffi.

Barracuda Young, Lungomare Pyrgi 18, Santa Severa – 0766.570973

1. L’Isola del pescatore

Foto da Facebook @lisoladelpescatore

E’ proprio lì, a due passi dal suggestivo Castello di Santa Severa. Per un pranzo o una cena romantica a base di pesce guardando il mare. A L’isola del pescatore sarai servito con grande cura e attenzione alla presentazione, magari seduto accanto ad un calciatore o ad un personaggio del mondo dello showbiz. E’ senz’altro questo uno dei ristoranti più raccomandati del litorale romano per mangiare pesce. Dall’antipasto al dolce, in questo ristorante, tutto è curato nei minimi dettagli. Difficile (se non impossibile) uscire delusi.

L’isola del pescatore, Via Cartagine 1, Santa Severa – 0766.570145