Mangiare pesce a Roma: 4 nuove aperture che portano il mare in città

Voglia di mare, di relax, di una buona cena di pesce vista spiaggia. Le vacanze, però sono ancora lontane, e allora Roma porta il mare in città, nel piatto, in tante nuove frizzanti aperture che stanno movimentando l'estate romana.

Nella stagione calda, infatti, varie serrande, in diversi quartieri, si stanno alzando per presentare ai romani nuove offerte "ittiche". Realtà innovative, esclusive, che strizzano l'occhio alla qualità, alla freschezza, ma che mostrano anche un'attenzione meticolosa al design.

Ecco, dunque, qualche nuovo indirizzo che conviene segnare se siete amanti del pesce e avete voglia di vivere un po' di mare a Roma.

Pesciolino

Un'onda di mare è arrivata a bagnare via Belsiana, in pieno centro. E' nato da pochissime settimane Pesciolino, una piccola oasi della cucina di pesce tra tradizione e vocazione gourmand. Il fish bar ha portato un po' di mare lì dove si trovava il celebre ristorante Le sorelle. Il menu propone una cucina a base di pesce, acquistato da filiera certa e sostenibile, con una meticolosa (maniacale, nel senso positivo del termine) attenzione per le materie prime e per i dettagli. E non è tutto, perché, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, entrando da Pesciolino resterete colpiti dal suo design elegante che pone il mare al centro ma in maniera tutt'altro che scontata.

Pesciolino, via Belsiana, 30

Liòn

Restiamo in centro, ma spostandoci tra il Pantheon e Piazza Navona. E' qui che da poco ha trovato casa Liòn, Seafood Wine & Cocktail. Un nuovo concept, estremamente elegante, studiato dallo chef Francesco Apreda, appartenente al Gruppo Tridente, con in cucina lo chef Luca Ludovici. Se state cercando un'offerta ittica ricercata, eccellente in una cornice chic e curata al minimo dettaglio, questo è il posto giusto. Un ristorantino di pesce di tendenza, che pone una particolare attenzione anche a celiaci e vegani. Per i primi, il 90% del menu è gluten free (dolci compresi), per i secondi è prevista una sezione di Alghe vegane per far respirare i profumi del mare anche a chi non mangia pesce.

Liòn, largo della Sapienza

Pescato & Mangiato

Ci spostiamo a Tor Marancia, dove da non molto ha aperto Pescato & Mangiato, una risto-pescheria destinata a diventare punto di riferimento in zona e non solo. Uno spazio informale, dove poter vivere il pesce a 360 gradi, attraverso un menù semplice, che pone l’accento sulle materie prime di altissima qualità e sulla dimensione di quartiere. Un posto dove sentirsi a casa. Dai grandi classici a piatti più elaborati, da Pescato & Mangiato, il pesce puoi sceglierlo al banco e fartelo cucinare davanti ai tuoi occhi.

Pescato&Mangiato, piazza Lante Federico Marcello, 16

Diliscando

Ha aperto lo scorso inverno e questa è, ufficialmente, la prima estate di attività di Diliscando. Un piccolo ristorantino di pesce a Flaminio, dal look interessante e avvolgente, che porta il mare nel piatto, all'ora di cena e anche a quella dell'aperitivo. "Diliscando" viene dal verbo "diliscare" (togliere le lische) a voler comunicare che, qui, il pesce arriva fresco, ancora intero, ed è questo a fare la differenza. Reti (in versione chic) scendono dal soffitto, sulle pareti sono dipinti pesci, ancora reti e schizzi del mare. I tavoli sono blu, in ceramica De Maio di Vietri. E, per il periodo estivo, sono a disposizione della clientela anche tavoli all'aperto. Nel menu la scelta è vasta ma non esageratamente e sposa tutti i gusti accontentando sia i palati classici che quelli di coloro che hanno voglia di osare.

Diliscando, viale del Vignola 9