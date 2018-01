Ostia e Anzio, i 10 migliori ristoranti di pesce alla portata di tutti

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti di pesce del litorale laziale, dove approdare quando si è in cerca di una pausa dai ritmi frenetici della vita quotidiana, desiderosi di assaporare il miglior pescato che il mare italiano ha da offrire.

Dopo i ristoranti di Fiumicino e Fregene, ricordando che il palato è il giudice supremo, ecco in arrivo gli indirizzi di riferimento per chi si trova nei dintorni di Ostia, Torvajanica e Anzio, in cui trovare conforto quando si è in credito di sole e di mare, ma senza rischiare di tornare a casa preoccupati per le proprie tasche.