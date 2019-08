Ferragosto al ristorante: 11 indirizzi da segnare a Roma

C'è chi il Ferragosto lo trascorrerà al mare, chi in montagna, chi in Italia, chi dall'altra parte del mondo. E c'è anche chi il Ferragosto, per ragioni di lavoro (e non solo), lo trascorrerà a Roma. Ma, dopotutto, la Capitale nel mese di agosto non è affatto male. Anzi. Caldo a parte - ma tanto a quello ci abbiamo fatto l'abitudine da giugno - c'è meno gente, si trova parcheggio e mai traffico. Insomma, la città diventa vivibile. E, allora, quale occasione migliore per viversi un pranzetto tranquillo, senza confusione e senza rischi di non trovare posto, in uno dei ristoranti migliori della Capitale?

Oggi vi proponiamo 11 ristoranti per trascorrere il Ferragosto a Roma (e dintorni). Segnate!

Ferragosto buono (ma informale!)

Iniziamo con due ristoranti che, a parer nostro, sono la scelta giusta se per Ferragosto si sta cercando una proposta buona e di qualità ma anche informale e non eccessivamente chic.

Aqualunae

Foto da Facebook @aqualunaebistrot

Bistrot informale, aperto da mattina a sera, nel cuore di Prati. Un posticino dove mangiare i primi della tradizione romana, ma anche tartare di carne, pesce e verdure, taglieri di salumi e formaggi, dove seguire percorsi degustazione, dove passare per un aperitivo o sedersi e staccare la spina a pranzo a cena e dove regalarsi anche una ricca (anzi, ricchissima) e più che golosa colazione.

Barbieri 23

Se vi piacciono gli abbinamenti ricercati di cibo e vino, Barbieri 23 è il posto giusto: un locale a due passi da piazza Argentina che esprime la sua anima nella scelta del vino e del cibo e che permette di percorrere un viaggio gustativo attraverso eccellenze enogastronomiche. Nessun abbinamento qui è lasciato al caso.

Ferragosto di lusso (senza badare a spese)

Se a Ferragosto non volete badare a spese, ma avete il desiderio di regalarvi un momento indimenticabile in una delle più belle location della ristorazione romana, vi suggeriamo 3 indirizzi da segnare:

Imago all'Hassler

Foto da Facebook @imagohassler

Una stella Michelin, uno dei ristoranti più rinomati e belli della Capitale, Imago all'Hassler è aperto anche a Ferragosto, pronto a offrirvi una parentesi raffinata, gourmet, eccellente, senz'altro memorabile. Il panorama su Roma vi regalerà emozioni, la cucina italiana rivisitata dall’Executive Chef Andrea Antonini, farà tutto il resto.

Mirabelle Restaurant all'Hotel Splendide Royal

E a proposito di panorami mozzafiato e di cucine d'eccellenza, non male un Ferragosto al Mirabelle Restaurant all'Hotel Splendide Royal. Uno dei rooftop più belli della Capitale, una vista su tutta Roma che si sposa alla perfezione con l'accoglienza e l'ottima cucina dell'Executive chef Stefano Marzetti e del suo team che porta in tavola impeccabili specialità della cucina mediterranea.

Ristorante Sette del Radisson Blu es hotel

Ancora una terrazza, ancora un panorama da togliere il fiato sulla città eterna, ancora una cucina eccellente per trascorrere un Ferragosto all'insegna del lusso e della qualità più alta. Siamo nel quartiere Esquilino, al Ristorante Sette del Radisson Blu es Hotel. Aperto anche il 15 agosto, con in cucina l'executive chef Giuseppe Gaglione, questo rinomato ristorante romano vi farà assaggiare tutto il meglio della cucina mediterranea.

Un Ferragosto diverso

Se questo Ferragosto deve proprio sorprendervi, le opzioni che vi proponiamo sono: un party elettrizzante e un pranzo romantico in riva al mare (ma senza allontanarvi troppo da Roma):

Butterfly

Foto da Facebook @hotelbutterfly

Un luogo dal fascino unico, una location suggestiva tra alberi secolari, pini e magnolie e un Ferragosto all'insegna del buon cibo ma, prima ancora, del divertimento. Se amate sorprendervi e vivere sempre nuove esperienze, il 15 agosto, Ultrabutterfly Festa di Ferragosto non vi deluderà. Un party con Marcolino & Fabrizio djset, con ingresso libero, per gustare pizzette arrosticini e anguria da tradizione offerti. Il ristorante resta aperto alla carta.

La Scialuppa da Salvatore a Fregene

Volete un Ferragosto sul bagnasciuga, ma senza finire per mangiare la solita insalata di riso confezionata o il panino portato da casa? Lo stabilimento balneare La Scialuppa da Salvatore a Fregene resta aperta il 15 agosto per offrirvi il meglio della cucina di pesce a due passi dal mare.

Ferragosto romano

Se il vostro Ferragosto deve essere rigorosamente dedicato alla vostra Roma e alla vostra romanità, ecco, fine, un tris di indirizzi da segnare:

Ristorante JOLE a Testaccio

La cucina di una volta, quella delle nostre nonne, la ritroviamo da Jole a Testaccio, ristorante che ha aperto da non molto e che mette al centro genuinità e tradizione. Se a Ferragosto vuoi sentirti a casa, qui ti verrà naturale. Ricette di famiglia, tramandate di generazione in generazione, con piatti che comunicano un territorio e la specificità dei suoi prodotti, ma anche valori autentici e porzioni pantagrueliche. Sullo sfondo, la cucina italiana con le sue più ricche sfaccettature.

Il Marchese

Il Marchese, Osteria – Mercato – Liquori è un locale nel cuore di Roma, dove assaggiare la cucina romana, con menù smart a pranzo e proposte più elaborate a cena. Si tratta di un’osteria ispirata a Il Marchese del Grillo, che alterna l’aspetto popolare a quello ‘nobile’. Il Marchese resta aperto tutto il mese di agosto (Ferragosto compreso).

Ferragosto di tradizioni

Terminiamo con due locali che a Roma sono un'istituzione, il primo per le sue fettuccine e il secondo per i suoi crudi di pesce...

Alfredo alla Scrofa

Che ne dite di approfittare di Ferragosto per assaggiare le tanto rinomate fettuccine Alfredo del ristorante Alfredo alla Scrofa? Potrete farlo, perché lo storico ristorante in via della Scrofa resterà aperto tutto agosto, Ferragosto compreso.

Foto da Facebook @alfredoallascrofa1907

Ristorante Chinappi

Considerato uno dei migliori ristoranti di pesce a Roma, famoso per i crudi freschissimi e la sua cucina estremamente curata, Chinappi, per il giorno di Ferragosto, sia a pranzo che a cena, ha previsto un menu speciale creato ad hoc per l'occasione: 5 portate al prezzo di 66 euro a persona bevande escluse.