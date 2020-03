Coronavirus, i ristoranti resistono e puntano sulle consegne a domicilio: la lista dei locali

Restare in casa è la parola d'ordine in questi giorni e, sebbene in molti si stiamo mettendo ai fornelli per rompere la monotonia, preparando leccornie dolci e salate, qualche volta può esserci la necessità di ordinare da mangiare a domicilio. Può trattarsi di un'esigenza, o di un modo per distrarsi dalla routine di queste giornate chiusi in casa, nonché un piccolo aiuto per sostenere quelle attività ristorative che hanno attivato il servizio delivery in questo periodo di emergenza.

Locali che fanno consegna a domicilio a Roma

Abbiamo selezionato alcuni locali che non si fermano con il Coronavirus ma, nel rispetto nelle disposizioni governative, offrono "straordinariamente" servizio di consegna a domicilio. Pizza, pane, dolci, gastronomia e anche vino. Ecco la nostra lista:

Beppe e i suoi formaggi (Centro) - chiamare 06.68192210 o scrivere un messaggio su Messenger

Antico Forno Roscioli (Campo de' Fiori) - 06.6865621

O rei do Marisco (Piazza Bologna) - 3312821828

Fassangue (Centocelle) - 06.52728824

Forno Monteforte (Centro) - 06.25399550

Magazzino Scipioni (Prati) - 3516138151

Costrini Italian Flavor (Conca d'Oro) - 06.89761092

Elettroforno Frontoni (Ostiense) - 06.45619534

The Birreria (Centocelle) - 370.3240636

Brylla Roma (Pinciano) - 06.855355669

Ercoli - Prati 06.3720243 - Parioli 06.8080084

Mattarello - Parioli 06.8554083 - Garbatella 06.94416550 - Colli Aniene 06.39724269 - Prenestina 06.83958356

Potete inviare indirizzo e numero di altri locali che hanno attivato servizio di consegna a domicilio in questi giorni di emergenza Coronavirus a romatoday@citynews.it. Oggetto della mail Ristoranti ed emergenza Coronavirus