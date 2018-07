Le più belle terrazze dove mangiare a Roma: 10 indirizzi da segnare

10 Ristoranti con terrazza a Roma

Una terrazza dalla quale ammirare Roma, davanti ad un buon piatto di terra o di mare e ad un buon calice di vino. E’ questo il tipo di pranzo o di cena che ti proponiamo oggi, portandoti alla scoperta di 10 ristoranti con terrazza a Roma che ti toglieranno il fiato per la loro bellezza. Ci sono terrazze più rustiche ed altre ultra-chic. Non ti resta che scegliere qual è il tipo di terrazza che fa più al tuo caso (e al tuo portafoglio!) ...

10. Lo Zodiaco

Foto da Facebook @lozodiaco

Una terrazza affascinante e dalla quale ammirare tutta Roma. E’ quella de Lo Zodiaco a Monte Mario. Un bar ristorante storico nella Capitale, scelto da molti vip e da numerose coppie per passare una serata particolarmente romantica. Il menù propone piatti di terra e di mare e, spesso, a Lo Zodiaco ci sono spettacoli di cabaret, danze orientali o serate di musica dal vivo.

Lo Zodiaco, via di Parco Mellini 88-90-92, Roma - 06 3549 6744

9. Casina Valadier

Una terrazza con vista piazza del Popolo e dalla quale arrivi a vedere benissimo piazza San Pietro e Castel Sant’Angelo. È la terrazza di Casina Valadier, un palazzo ottocentesco, al Pincio, dove ha sede il ristorante Vista. Una location curata in ogni minimo dettaglio, un locale romantico, incantevole, a tratti magico che porta in tavola i piatti della cucina italiana e mediterranea rivisitati in chiave moderna dallo chef Massimo d’Innocenti.

Casina Valadier – Ristorante Vista, piazza Bucarest, Villa Borghese, Roma – 06.69922090

8. La Pergola

Foto da Facebook @lapergola

Uno dei ristoranti con terrazza più belli di Roma è, senza alcun dubbio, La Pergola. Il ristorante, che vede in cucina lo chef stellato Heinz Beck, è situato all’interno del sontuoso Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts. Una location d’eccezione, di quelle che tolgono il fiato, con una vista difficile da immaginare finché non la si vede. Da La Pergola vedrai i tetti più caratteristici, le terrazze più belle degli appartamenti del centro, le case storiche della Capitale e poi il Cupolone e tanto altro. Il menù, ovviamente, non è dei più comuni, ma creato a regola d’arte per stupire anche il palato più esperto. Questa terrazza non è per tutte le tasche, ma è senza dubbio un’esperienza da sogno.

La Pergola, Via Alberto Cadlolo 101, Roma – 06.35092152

7. La Terrazza dell’Hotel Eden

In pieno centro, alle spalle di via Veneto, una delle cene in terrazza più belle di Roma puoi viverla all’Hotel Eden. La sua terrazza-ristorante con vista incredibile, è una cartolina della Capitale che non puoi perderti. In cucina c’è lo chef stellato Fabio Ciervo che presenta piatti raffinati, con protagoniste le erbe aromatiche e i prodotti stagionali che Roma offre. Innovazione, benessere, ingredienti, gusto e arte: sono questi i 5 segreti della cucina dell’executive chef dell’Hotel Eden.

La Terrazza, Hotel Eden Via Ludovisi, 49 Roma – 06.478121

6. Angeli Rock

Foto da Facebook @angelirock

Una terrazza molto diversa dalla precedente, ma affascinante per altri motivi, è quella di Angeli Rock a Ostiense. Con vista Basilica di San Paolo e Parco Schulster, questa terrazza è sicuramente un fiore all’occhiello di Roma. Sedersi su una delle poltroncine della terrazza di Angeli Rock, mangiando fritti, hamburger, pinsa ed altre specialità in stile street food, vuol dire trascorrere una serata piacevole, informale. Proprio quello che ci vuole per scappare dallo stress della Capitale.

Angeli Rock, via Ostiense 193 b/c/d - 195, Roma - 06.86708250

5. Mirabelle

Torniamo ad una terrazza di extra-lusso che ti permette di ammirare tutta Roma, da Trinità dei Monti al Gianicolo, offrendo una prospettiva della Città eterna che, forse, finora, hai visto solo in fotografia o in qualche film. Si tratta del famoso Ristorante Mirabelle, al settimo piano dell’Hotel Splendide Royal. Sulla terrazza del Mirabelle si può mangiare tutto l’anno, ma quando il caldo lascia posto al fresco, si contorna di una suggestiva vetrata, quasi si stesse mangiando all’interno di un prezioso cristallo. Il menù è di altissimo livello con specialità di mare, di terra, tipiche della cucina mediterranea, preparate con grande cura e attenzione dall’Executive Chef Stefano Marzetti e dal suo team.

Mirabelle, Hotel Splendid Royal, via di Porta Pinciana 14, Roma – 06.42168838 – 06.42168837

4. Feria – il tetto del Lanificio

Foto da Facebook @Ferialanificio

D’estate c’è una terrazza d’eccezione che si anima, offrendo ai clienti un’esperienza misteriosa, affascinante, strana. E’ la terrazza del Lanificio 159, dove prende vita Feria – il tetto del Lanificio. Una location magica, un’isola alquanto cool, sospesa su Roma e dove assaggiare fritto al cartoccio, carne al barbecue, specialità di mare e tanto altro ancora. E, per continuare la serata, musica live, rock, house, afrobeat e mash-up fino a tarda notte.

Feria – il tetto del Lanificio, via di Pietralata 159-159/A, Roma – 06.41780081

3. Marco Martini Restaurant

Non una semplice terrazza, ma un rooftop, uno dei più belli e sontuosi tetti della Capitale, dove regalarsi una serata davvero speciale. Si tratta del Marco Martini Restaurant, ospitato dal The Corner Townhouse (uno degli hotel più rinomati del centro). Un ristorante di altissimo livello, che prende nome dal padrone di casa, nonché chef stellato, Marco Martini, il quale porta in tavola dei piatti densi di tradizione, ricordi, infanzia, emozioni. Un’esperienza unica, da vivere.

Marco Martini Restaurant, Viale Aventino, 121 – 06.45597350

2. Flavio al Velavevodetto

Foto da Facebook @flavioalvelavevodetto

Una terrazzetta nel cuore di Testaccio, per ammirare il quartiere dall’alto, gustando i piatti della tradizione romana. E’ la terrazza di Flavio al Velavevodetto, un’istituzione a Roma. Un ristorante storico, accogliente, familiare, informale, dove sentirti come a casa e dove godere di una serata romana doc. Un rigatone con la pajata, du polpette al sugo, un po’ di pollo alla romana: è senza dubbio questa la terrazza più verace della Capitale.

Flavio al Velavevodetto, via di Monte Testaccio 97, Roma – 06.5744194

1. Zuma Rome

La terrazza del Zuma restaurant, incastonata in Palazzo Fendi, è una delle più suggestive di Roma. La vista è mozzafiato e ammirare la Capitale da lassù, assaggiando i piatti di una cucina giapponese moderna è un’esperienza assolutamente unica nel suo genere. Proprio su via della Fontanella Borghese, il ristorante Zuma occupa due piani del sontuoso palazzo griffato e culmina proprio in questa terrazza bellissima con vista sulla Città eterna. I sapori asiatici si fondono con la bellezza di Roma dando vita ad uno spettacolo indescrivibile.

Zuma, Palazzo Fendi, via della Fontanella Borghese 48, Roma – 06.99266662