La carne, quella buona: 5 ristoranti per carnivori doc a Roma

I termini "vegetariano" e "vegano" non rientrano nel vostro vocabolario e ogni volta che li sentite citare da altri, per quanto vi sforziate di accettarli, strane smorfie compaiono sul vostro viso.

Il vostro motto è "Senza carne non so stare" e solo una bistecca alla fiorentina o un maxi hamburger di fassona possono svoltarvi la giornata. Bene. Abbiamo qualche suggerimento che fa proprio al vostro caso. Sì, perché facendo un giro per Roma, abbiamo scovato 5 indirizzi - tutti abbastanza nuovi - che non vi deluderanno se amate la "ciccia". Quella buona, ovviamente.

Siete pronti a fare scorpacciata di carne? Iniziate a prendere appunti.

TBSP Restaurant

Se avete voglia di American BBQ, se sono mesi che sognate di trovare a Roma un posto che prepari impeccabilmente pastrami, New York strip dry aged, ribs all'americana, chicken wings e Pulled Pork, o se, più semplicemente, da tempo non riuscite a mangiare un hamburger che vi soddisfi al 100 per cento, vi suggeriamo di fare un salto da TBSP Restaurant, una nuova realtà, aperta da pochi mesi in via Gallia, ma che ha alle spalle una lunga e solida storia, quella del Gruppo Galli, eccellenza romana nel settore delle carni.

TBSP Restaurant, via Gallia 83

Chiancheria

Foto da Facebook @chiancheria

Ci spostiamo in via Ostiense per portarvi dalla Chiancheria, una hamburgheria che è anche macelleria e gastronomia. Un format innovativo che però guarda al passato, al tradizionale "Chianchiere" che, nel dialetto napoletano, è il macellaio, l’artigiano del gusto che, partendo dalla materia prima crea prelibatezza. Entrando dalla Chiancheria potrete acquistare carne, formaggi, conserve e pane ma anche sedervi e gustarli direttamente lì, in un locale informale, accogliente, diverso.

Chiancheria, via Ostiense 52

Fassangue

Continua a sorprendere Centocelle con le sue nuove aperture. Una delle ultime è Fassangue, il regno degli amanti della carne, ma non della solita. In questo bistrot di periferia, infatti, si mangia solo carne cruda, con un'attenzione meticolosa, quasi maniacale, alle materie prime, selezionate con cura, dedizione e grande esperienza. Anche in questo caso, infatti, alle spalle dell'interessante format, c'è una storica macelleria di quartiere: la Macelleria Caputo. Cosa dovete provare da Fassangue? Beh, senz'altro il sushi di carne, le tartare i carpacci. Succulente bontà senza fornelli.

Fassangue, via delle Palme 76/a

Da Baffo

Se amate la brace, se una bistecca cotta al punto giusto è per voi l'elisir di felicità, la bisteccheria Da Baffo diverrà il vostro rifugio. Un ristorante informale di carne al Quadraro, specializzatao nella cottura alla brace della carne di ottima qualità. Nel menù non mancano le tagliate, i filetti, i carpacci, ma il vero fiore all'occhiello del locale è "La Baffalona", una bistecca che richiede 40 giorni di frollatura, succulenta, tenera, servita su pietra lavica con patate al forno, fagioli alla messicana e cicoria ripassata.

Da Baffo, via dei Fulvi 8

Beef Bazaar

Foto da Facebook @beefbazaar

Se amate mangiare la carne di tutto il mondo, se vi piace sperimentare e apprendere nuove culture attraverso il palato, vi portiamo a mangiare carne da Beef Bazaar, una giovane realtà al quartiere Prati, dove la selezione delle carni internazionali avviene quotidianamente con grande attenzione. Un locale molto capiente che può ospitare fino a 300 coperti dove la carne è la regina, cotta per lo più alla griglia. Potrete assaggiare Black Angus, carne australiana, danese, di Fassona. Il meglio del meglio da tutti i continenti.

Beef Bazaar, via Germanico 136