Dove mangiare a Roma ad agosto: ristoranti, bistrot, cocktail bar aperti tutto il mese (o quasi)

La maggior parte dei romani sceglie il mese di agosto per evadere dalla città, ma c'è anche chi rimanda le vacanze a settembre/ottobre , chi in vacanza c'è già andato e chi resta di proposito a Roma per viversi al 100% l'agosto capitolino, ricco di eventi, musica, manifestazioni e di locali sempre aperti.

Per rispondere alle voglie dei romani che trascorreranno il mese più caldo dell'anno in città o per i turisti in visita alla Capitale, infatti, tanti ristoranti, cocktail bar, bistrot, caffè lasceranno le serrande alzate per tutto il mese (o quasi), con proposte alla carta e menu fissi, a pranzo e a cena o con formule all day long.

Di seguito una lista dettagliata divisa in categorie, per semplificare la ricerca del locale più adatto alle vostre esigenze:

Ristoranti eleganti (o stellati)

Imago all'Hassler - 1* Michelin (sempre aperto)

Moma - 1* Michelin (chiuso dal 15 al 18 agosto)

Salone Eva/Palm Court all'Hassler (sempre aperto)

Mirabelle Restaurant all'Hotel Splendide Royal (sempre aperto)

Ginger Sapori e Salute (Pantheon e Borgognona) (sempre aperto)

Verve al Dom Hotel (sempre aperto)

Madeleine (chiuso dal 10 al 18 agosto)

Barrique a Poggio le Volpi (chiuso dal 12 agosto al 2 settembre)

F’Orme Osteria a Frascati (chiuso dal 5 al 18 agosto)

Ristorante Unique al Palatino (sempre aperto)

Verve al Dom Hotel (sempre aperto)

Casa Coppelle (sempre aperto)

Ristorante Sette del Radisson Blu es hotel (sempre aperto)

Terrazze, Rooftop e giardini

Diana's Place Rooftop (sempre aperto)

The Court - Palazzo Manfredi (sempre aperto)

Butterfly (sempre aperto)

Molto Ristorante (chiuso dal 9 al 18 agosto)

Per mangiare pesce

Pesciolino (sempre aperto)

Livello 1 (chiuso dall'11 al 29 agosto)

Ristorante Chinappi (sempre aperto)

Sughero (chiuso dall'11 al 19 agosto. Tutto agosto aperti solo la sera)

Host (sempre aperto)

La Scialuppa da Salvatore a Fregene (sempre aperto)

Per mangiare carne

Epos a Poggio le Volpi (chiuso dal 12 agosto al 2 settembre)

Ciclostazione Frattini (sempre aperto)

Cult Burger And Things (sempre aperto)

Mammamia (chiuso dal 10 al 25)

Per mangiare pizza

Angelo Pezzella (chiuso dall'11 al 27 agosto)

Celestina alla Camilluccia (sempre aperto)

La Pariolina (sempre aperto)

Sant'Alberto (sempre aperto)

Cresci (sempre aperto)

Sbanco (chiuso dal 10 al 19 agosto)

Bistrot, Caffè e Cocktail Bar

Achilli caffè (chiuso dal 15 al 18 agosto - dal 28 luglio al 1 settembre chiusura anticipata alle 14)

Rosti al Pigneto (sempre aperto)

Lo zio d'America (sempre aperto)

Vivi Bistrot (Vivi Bistrot Galleria Borghese in piazzale del Museo Borghese e Vivi Bistrot all'interno della Rinascente in via del Tritone, saranno aperti tutto il mese, anche a Ferragosto)

Madre (sempre aperto solo la sera nel mese di agosto, chiuso a pranzo)

Aqualunae (sempre aperto)

Caffè Barocco (sempre aperto)

Per un buon calice di vino

Enoteca Achilli al Parlamento (dal 27 luglio al 7 agosto chiusi la sera e aperti dalla mattina fino alle 19 - dal 15 agosto al 1 settembre chiusi per ferie)

Menabò (chiuso dal 12 al 24 agosto)

Barbieri 23 (sempre aperto)

Per mangiare cucina romana (e non solo)

Fratelli Mori (chiusi dal 10 al 26 agosto)

Alfredo alla Scrofa (sempre aperto)

Osteria della Trippa - Trastevere (chiuso dall’11 al 18 agosto)

Osteria dell’Ingegno a Piazza di Pietra (chiuso dall’11 al 18 agosto)

Ristorante JOLE a Testaccio (sempre aperto)

Il Marchese (sempre aperto)

Trattoria Pennestri (chiuso dal 10 al 26 agosto)

La Regola (chiuso dal 12 al 22 agosto)

Per una pausa golosa (gelato o pasticceria)

Gelato d'Essai - gelateria (cambio orario lun/ven16-01, sab/dom e 15 agosto 9-13 e 16-01)

Babingtons (sempre aperto)

Gunther Gelato Italiano (tutte e 3 le gelaterie in Piazza di sant'Eustachio 47, in via dei Pettinari 43 e in via Due Macelli 108 aperte ad agosto).

Hiromi Cake (chiuso dal 12 al 18 agosto)

Per tutta la famiglia

Manforte (sempre aperto)

Stazione Mole (sempre aperto)

Porto Fluviale (sempre aperto)

Eataly (sempre aperto)

Per mangiare cucina esotica

Dao (sempre aperto)

Malandros - Botega de Tapas (sempre aperto chiude solamente il 15 agosto)

Otosan Ristorante Giapponese (chiuso il 15, 16 e 17 agosto, il 18 chiuso solo a pranzo, aperto a cena)

Umami (chiuso dal 12 al 26 agosto)

Reserva Restaurante (aperto tutto agosto)