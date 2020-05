Ristoranti e bar di Eataly Roma riaprono in sicurezza: "Un passo verso la normalità"

Dopo la chiusura a causa della pandemia Covid-19, mercoledì 20 maggio riaprono i ristoranti di Eataly Roma Ostiense. I clienti potranno tornare a pranzare e a cenare in sicurezza.



In tutti i ristoranti di Eataly è stato fatto un importante lavoro sulla formazione del personale, sugli spazi dei ristoranti e sull'offerta enogastronomica.

Il piatto simbolo della ripartenza di Eataly

Il piatto scelto come simbolo della ripartenza della ristorazione di Eataly è una ricetta popolare nobilitata da ingredienti italiani, biologici 100% e di alta qualità: la carBIOnara, realizzata con il mezzo pacchero pasta di Gragnano IGP Afeltra, le uova di Claudio Olivero, il guanciale La Granda e il pecorino romano DOP Cibaria. Si può gustare in tutti i ristoranti di Eataly accompagnata da altre specialità e numerose novità. Per ristabilire quel gesto empatico del sorriso, da molti mesi precluso alla vista, il personale di sala si presenta con mascherine personalizzate.



“Affrontiamo questa ripartenza della ristorazione in tutta Italia con tanta voglia di ricominciare e profondo senso di responsabilità – commenta Nicola Farinetti, Amministratore Delegato del Gruppo – Abbiamo lavorato molto per offrire ai nostri clienti la migliore delle esperienze possibili, mantenendo alto il piacere di mangiare al ristorante in tutta sicurezza. Vogliamo che pranzare o cenare da Eataly sia un atto di gioia e fiducia. Un passo importante verso il ritorno alla normalità”.

Prenotazione tavoli e potenziamento servizi digitali

La nuova formula prevede di poter prenotare un tavolo in tutti i ristoranti di Eataly (i numeri di telefono sono disponibili sul sito www.eataly.it). Potenziati anche i servizi digitali attraverso la possibilità di mettersi in fila prima di arrivare al ristorante con l’app Ufirst, oppure chiedendo all’accoglienza di essere inseriti nella coda virtuale. Per pagare dal tavolo con il proprio smartphone si può utilizzare l’app Eataly Pay con carte di pagamento o con Eataly Card e avere il caffè in omaggio. Le misure di distanziamento, meno tavoli in sala e il supporto del personale di servizio aiutano a gestire i flussi nel rispetto della distanza interpersonale.



Al personale medico di tutta Italia e ai volontari delle associazioni che hanno offerto il loro aiuto durante l'emergenza Covid-19 è dedicato lo sconto del 10% in tutti i ristoranti per tutto il periodo estivo.

Eataly Roma, tutte le informazioni

RISTORANTE PIZZA&CUCINA

Il 20 maggio apre il ristorante Pizza&Cucina.

Il numero di prenotazione è: 348 718 0551 ed è attivo dalle 10:00 alle 21:00.

Altre info

Possibilità di fila per il walk in tramite U-first

Orari di apertura: 12:00 – 16:00 | 19:00 – 22.30



IL MERCATO

Il mercato è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:30.



RIALLESTIMENTO DELLE SALE

Tutte le sale sono riallestite tenendo conto di tutti i parametri di sicurezza:

- ingresso unico ai ristoranti, solo per i clienti che si devono sedere. La fila verrà gestita privilegiando chi ha già prenotato e permettendo di mettersi in fila, anche attraverso Ufirst, a chi non ha prenotato;

- ingresso ad hoc per delivery e asporto;

- tavoli distanziati di 2 m;

- agevolazione del pagamento al tavolo o con POS o con app Eataly Pay.



PROMOZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI E LA PROTEZIONE CIVILE

- È previsto uno sconto del 10% per tutti gli operatori sanitari e i volontari della protezione civile



BAR ILLY E GASTRONOMIA SOMMINISTRATA

Apertura prevista per il 21 maggio.



TERRA – LA GRIGLIA BY EATALY

In fase di organizzazione, comunicheremo presto la data di apertura.



BIRRERIA DI EATALY

In fase di organizzazione, comunicheremo presto la data di apertura.