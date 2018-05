Restaurant Awards Lazio 2018: i migliori 100 ristoranti di Roma e del Lazio

Mancano poco più di tre settimane alla seconda edizione dei Restaurant Awards Lazio 2018 (già Premio MangiaeBevi) e l’attesa aumenta. L’Oscar della ristorazione laziale si terrà infatti lunedì 28 maggio all’Eur presso la splendida location “Spazio Novecento”, a partire dalle ore 16:00.

Il premio - patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro del Comune di Roma - chiamerà a raccolta i migliori 100 ristoranti della regione suddivisi in 6 categorie: i migliori 50 ristoranti gourmet di Roma e provincia, i migliori 10 ristoranti gourmet delle province laziali, le migliori 10 osterie, i migliori 10 bistrot, i migliori 10 ristoranti etnici, le migliori 10 nuove aperture. Verranno inoltre selezionate le 25 migliori pizzerie: in palio il Pizza Award Lazio 2018.

Venticinque sono anche le nomination per i migliori professionisti “in ascesa”, ovvero non i già premiati e celebrati dalle guide o dalle “stelle Michelin”, ma quelli che si siano distinte/i durante il corso dell’ultimo anno: chef, pastry chef, pizza chef, sommelier, maitre/restaurant manager. Cinque le nomination per ciascuna delle cinque categorie.

Tutti i ristoranti e i professionisti “in nomination” saranno invitati alla cerimonia di premiazione, durante la quale saranno annunciati ufficialmente i vincitori di ogni categoria. A stilare le graduatorie una giuria composta da oltre 60 dei più autorevoli esponenti del giornalismo enogastronomico, in rappresentanza di tutte le testate: critici, curatori delle principali guide e delle pagine wine & food dei quotidiani, direttori o redattori delle più note riviste italiane del settore. Insomma un vero e proprio “premio della stampa”!

I ristoranti e le pizzerie saranno valutati con un voto compreso tra il 7 e il 10, i professionisti emergenti con preferenza unica.

Saranno assegnati inoltre dei premi speciali da alcuni partner dell’evento: Agrodolce.it premierà il Miglior format cocktail e alta cucina; RomaToday.it la Miglior comunicazione digitale; MangiaeBevi.it il Miglior format innovativo; BraciamiAncora.com il Miglior ristorante di carne; ScattidiGusto.it la Miglior pizza tonda e il mensile Gusto Sano la Miglior cucina salutare. Tra gli sponsor Poggio Le Volpi premierà il Ristorante con la miglior cantina e Selecta il Miglior chef e il Miglior pastry chef “in ascesa”, ai quali offrirà un viaggio-studio presso la città del cioccolato di Valrhona, sulle Alpi francesi.

I Restaurant Awards - organizzati dalla RistorAgency e dal magazine online MangiaeBevi.it – saranno presentati da Chiara Giannotti (Vino.tv) e Luca Sessa (Il giornale del cibo) e diretti dal regista Claudio Mayenza, per tanti anni a Linea Verde.

La cerimonia di consegna dei Restaurant Awards Lazio 2018 sarà aperta al mattino da “Ristorazione 4.0”, evento di formazione della durata di 6 ore (dalle 10:00 alle 15:30) riservato a ristoratori e professionisti della ristorazione che comprende 6 workshop di marketing e management della ristorazione tenuti da altrettanti guru del settore: Vincenzo Liccardi, Carlo Dugo, Massimo Sacco, Dominga Cotarella, Samuele Guidi e Simona Zampetti. Il corso, moderato da Andrea Febo, è gratuito ma occorre prenotare il proprio posto scrivendo a info@mangiaebevi.it. Un evento da non perdere per chi vuole fare della ristorazione il proprio business.

Non mancheranno dei banchi di degustazione di prodotti enogastronomici di eccellenza del Lazio. L’ingresso, riservato agli operatori del settore e ai giornalisti, è solamente su invito. I Restaurant Awards Lazio 2018 faranno da prologo ai Restaurant Awards Italia 2018 che si terranno alla Fiera di Roma il 26 novembre e premieranno i “Migliori 100 Ristoranti d’Italia”.

I Migliori 50 Ristoranti di Roma E PROVINCIA

Achilli al DOM

Acquolina Ristorante

Ai Piani

Al Ceppo

All'Oro

Aminta | Genazzano (RM)

Antica Pesa

Antico Arco

Antonello Colonna Resort | Labico (RM)

Aroma Restaurant

Assaje

Assunta Madre

Bistrot 64

Casa Bleve

Chinappi

Enoteca Achilli al Parlamento

Enoteca La Torre

Giuda Ballerino!

Glass Hostaria

Il Convivio Troiani

ll Pagliaccio

Il Sanlorenzo

Il Tempio di Iside

Il Tino

Imago

La Pergola

La Rosetta

La Terrazza dell'Eden

Le Jardin de Russie

Livello1

Marco Martini Restaurant

Magnolia

Marzapane

Metamorfosi

Mirabelle

Open Colonna

Osteria dell'Orologio | Fiumicino (RM)

Osteria Fernanda

Pascucci al Porticciolo | Fiumicino (RM)

Per Me

Pigneto 1870

Pipero

Quinzi & Gabrieli

Red Fish | Ostia

Retrobottega

Romolo al Porto | Anzio (RM)

Rosario | Fregene (RM)

Stazione di Posta

The Cesar | Ladispoli (RM)

Tordomatto



I MIGLIORI 10 RISTORANTI DELLE PROVINCE LAZIALI

Acqua Pazza | Ponza (LT)

Chinappi | Formia (LT)

Colline Ciociare | Acuto (FR)

Claudio Petrolo | Gaeta (LT)

Danilo Ciavattini | Viterbo (VT)

Essenza | Pontinia (LT)

Il Vistamare | Latina Lido (LT)

La Parolina | Trevinano (VT)

La Trota | Rivodutri (RI)

Satricvm | Le Ferriere (LT)



LE Migliori 10 Osterie DI ROMA E PROVINCIA

Alfredo alla Scrofa

Armando al Pantheon

Da Cesare

Da Moschino

Felice a Testaccio

L’Arcangelo

Osteria del Borgo | Cesano (RM)

Osteria di Monteverde

Santo Palato

Sora Maria e Arcangelo | Olevano (RM)



I Migliori 10 bistrot DI ROMA E PROVINCIA

Caffè Propaganda

Collegio

Coromandel

Madeleine

Madre

Mazzo

Pianostrada

Romeo chef e baker

Roscioli

ViviBistrot



I MIGLIORI 10 RISTORANTI ETNICI

Dao

Doozo

Hamasei

Hasekura

Mahalo

Pacifico a Palazzo Dama

Shinto

Sushisen

Waraku

Le Asiatique



LE MIGLIORI 10 NUOVE APERTURE

Barrique by Oliver Glowig | Monteporzio (RM)

Les Marionettes

Manforte

Mercerie Igles Corelli

Osteria di Birra del Borgo

Trattoria Pennestri

Pantaleo

Perpetual

Spazio NiKo Romito Roma

Stile Libero

LE 25 MIGLIORI PIZZERIE

180 gr.

Al Grottino

Angelo Pezzella Pizzeria con Cucina

Berberè

Casale Rufini | Palestrina (RM)

Da Michele

Emma

Exquisitaly

Farinè La Pizza

Gazometro 38

Giulietta

I Quintili

In Fucina

La Gatta Mangiona

La Pariolina

La Pizza - Pier Daniele Seu – Mercato Centrale

Madre

Moma

Osteria di Birra del Borgo

Pro Loco Pinciano

Ristoro La Dispensa

Sbanco

Seu Pizza Illuminati

Sforno

Spiazzo



MIGLIOR CHEF

Daniele Corona | Barrique by Oliver Glowig

Mirko Di Mattia | Livello 1

Antonio Gentile | Red Fish

Fabio Pecelli | Caffè Propaganda

Alba Estevez Ruiz | Marzapane

MIGLIOR PASTRY CHEF

Sebastien Delandre | Mirabelle

Daniele De Santi | Aroma Restaurant

Antonella Mascolo | Ristorante all’Oro

Francesca Minnella | Madeleine

Andrea Riva Moscara | Barrique by Oliver Glowig

MIGLIOR RESTAURANT MANAGER

Mario Fasano | La Terrazza dell’Eden

Matteo Marcucci | Giuda Ballerino!

Damiano Verdone | Aroma Restaurant

Emanuele Pica | Acquolina

Achille Sardiello | Pipero

MIGLIOR SOMMELIER

Matteo Anselmi | La Pergola

Luca Belleggia | Il Pagliaccio

Alessio Bricoli | Imago all’Hassler

Michel Magoni | Marzapane

Fabio Pelliccia | Antonello Colonna Resort

MIGLIOR PIZZA CHEF

Jacopo Mercuro e Mirko Rizzo | 180 gr.

Angelo Pezzella | Pizzeria con Cucina

Marco Rufini | Casale Rufini

Elio Santosuosso | Exquisitaly

Pier Daniele Seu | Seu Illuminati